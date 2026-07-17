SV Großgrimma startet in die Vorbereitung auf die neue Saison

Nach einer kurzen Sommerpause rollt beim SV Großgrimma endlich wieder der Ball!
Am 15. Juli startete unsere Landesklasse-Mannschaft mit der ersten Trainingseinheit am Mondsee in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit – und bereits morgen steht mit der SG Einheit Halle der erste Härtetest auf dem Programm.
Personell geht der SV Großgrimma mit viel Kontinuität in die neue Spielzeit. Sämtliche Führungsspieler konnten gehalten werden und der Kern der Mannschaft bleibt zusammen. Einziger Abgang ist Maik Witt, der sich nach vielen Jahren aus persönlichen und familiären Gründen für einen Wechsel näher an seinen Wohnort entschieden hat. Seine sportliche Qualität wird der Mannschaft zwar fehlen, mit der Verpflichtung von Marcel Trojandt ist es den Verantwortlichen jedoch gelungen, diesen Abgang mehr als adäquat aufzufangen. Marcel bringt nach Stationen beim Halleschen FC, Lok Leipzig sowie zuletzt Rot-Weiß Thalheim jede Menge Erfahrung aus Regionalliga, Oberliga und Verbandsliga mit und soll unserer Mannschaft sowohl sportlich als auch mit seiner Erfahrung wichtige Impulse geben.
Die weiteren Neuzugänge passen genau zur neuen sportlichen Ausrichtung des Vereins. Mit Leonard Weiß, Fynn Nadolny, Alex Wagner und Chris Gruber stoßen vier junge, talentierte Spieler zum Kader, die sich in Großgrimma weiterentwickeln und Spielzeit sammeln wollen.
Die neue Saison verspricht eine der spannendsten der vergangenen Jahre zu werden. Die Landesklasse präsentiert sich ausgeglichen wie selten zuvor – einen klassischen Abstiegskandidaten gibt es kaum. Umso wichtiger wird es sein, von Beginn an als geschlossene Einheit aufzutreten. Unser Ziel ist klar: den SV Großgrimma dauerhaft als feste Größe in der Landesklasse zu etablieren und die positive Entwicklung der vergangenen Jahre konsequent fortzusetzen.
Mit dem heutigen Testspiel gegen die SG Einheit Halle beginnt nun die heiße Phase der Vorbereitung. Bereits in der kommenden Woche reist die Mannschaft erstmals seit mehreren Jahren wieder gemeinsam ins Trainingslager – ein weiterer Baustein, um sportlich und als Team den nächsten Schritt zu gehen.
Die Vorfreude ist spürbar – wir sind bereit für die neue Saison und freuen uns auf die Unterstützung unserer Fans.