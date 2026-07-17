SV Großgrimma startet in die Vorbereitung auf die neue Saison

Am 15. Juli startete unsere Landesklasse-Mannschaft mit der ersten Trainingseinheit am Mondsee in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit – und bereits morgen steht mit der SG Einheit Halle der erste Härtetest auf dem Programm.



Personell geht der SV Großgrimma mit viel Kontinuität in die neue Spielzeit. Sämtliche Führungsspieler konnten gehalten werden und der Kern der Mannschaft bleibt zusammen. Einziger Abgang ist Maik Witt, der sich nach vielen Jahren aus persönlichen und familiären Gründen für einen Wechsel näher an seinen Wohnort entschieden hat. Seine sportliche Qualität wird der Mannschaft zwar fehlen, mit der Verpflichtung von Marcel Trojandt ist es den Verantwortlichen jedoch gelungen, diesen Abgang mehr als adäquat aufzufangen. Marcel bringt nach Stationen beim Halleschen FC, Lok Leipzig sowie zuletzt Rot-Weiß Thalheim jede Menge Erfahrung aus Regionalliga, Oberliga und Verbandsliga mit und soll unserer Mannschaft sowohl sportlich als auch mit seiner Erfahrung wichtige Impulse geben.

Die weiteren Neuzugänge passen genau zur neuen sportlichen Ausrichtung des Vereins. Mit Leonard Weiß, Fynn Nadolny, Alex Wagner und Chris Gruber stoßen vier junge, talentierte Spieler zum Kader, die sich in Großgrimma weiterentwickeln und Spielzeit sammeln wollen.