SV Großefehn verlängert mit Ben Smidt

Ben Smidt kam erst zu dieser Saison zum Bezirksligisten und entwickelte sich direkt zu einem absoluten Stammspieler. In der laufenden Spielzeit kommt er bereits auf 15 Einsätze, von denen er fast alle 90 Minuten durchspielte und zudem noch ein Treffer erzielte. Der Verein bezeichnet ihn liebevoll als „Mittelfeldmotor“ – dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen. Nun steht fest, dass Smidt auch in der kommenden Saison für die Rot-Weißen auflaufen wird. Bis dahin wird er in der Rückrunde weiter alles geben, um den möglichen Aufstieg in die Landesliga zu realisieren. Aktuell befindet sich Großefehn auf dem zweiten Tabellenplatz, gerade einmal vier Punkte hinter Spitzenreiter TuS Esens. Weiter geht es in der Liga am 16. März, mit einem Heimspiel gegen den SV Blau-Weiß Borssum.