SV Großefehn stellt Trainerteam für die neue Saison komplett auf Zwei neue Gesichter stoßen dazu von p.s. · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der SV Großefehn hat sein Trainerteam für die kommende Zeit komplettiert. Neben Cheftrainer Jannik Swieter gehören ab sofort auch Marcel Lettau und Aike Schierenbeck zum Trainerstab des Bezirksligisten aus der Weser-Ems-Region. Die ersten gemeinsamen Einheiten haben bereits gezeigt: Die Zusammenarbeit passt.

Mit der Verpflichtung von Marcel Lettau und Aike Schierenbeck ist die Trainerkonstellation beim SV Großefehn nun vollständig. Gemeinsam mit Cheftrainer Jannik Swieter wird das neue Team die Mannschaft in den kommenden Wochen durch die Vorbereitung begleiten und auf die anstehenden Aufgaben einstellen. Die ersten Trainingseinheiten unter der neuen Konstellation haben dabei bereits einen positiven Eindruck hinterlassen. „Die ersten Einheiten haben bereits gezeigt – das passt gut zusammen“, teilte der Verein mit und blickt mit Vorfreude auf die kommende gemeinsame Zeit.

Für den SV Großefehn beginnt damit die nächste Phase der Vorbereitung mit klarer Richtung und voller Motivation. Das Trainerteam arbeitet daran, die Mannschaft bestmöglich auf die bevorstehenden Herausforderungen vorzubereiten und die Grundlagen für die kommende Saison zu legen. „Jetzt geht es in die nächsten Wochen der Vorbereitung — mit klarer Richtung, voller Motivation und viel Vorfreude auf das, was kommt“, so der Verein. Mit der Komplettierung des Trainerteams herrscht beim Bezirksligisten nun Planungssicherheit für die nächsten Wochen.