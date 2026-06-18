SV Großefehn setzt weiter auf Wulff: Spielerischer Co-Trainer bleibt

Der SV Großefehn kann in der Personalplanung für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems einen weiteren Verbleib vermelden. Holger Wulff wird auch in der nächsten Spielzeit das Trikot des SVG tragen und dem Verein damit ein weiteres Jahr erhalten bleiben.

Der erfahrene Akteur nimmt beim SV Großefehn eine besondere Rolle ein. Als spielender Co-Trainer gehört Wulff nicht nur auf dem Platz zu den prägenden Figuren, sondern übernimmt auch abseits des Rasens Verantwortung. Mit seiner Erfahrung und seiner Führungsstärke gilt er als wichtiger Bestandteil der Mannschaft.

Beim Verein wird der Routinier als Führungspersönlichkeit geschätzt. Wulff sei „ein absoluter Leader auf und neben dem Platz – einer, der Verantwortung übernimmt, vorangeht und der Mannschaft mit seiner Erfahrung enorm guttut“, heißt es aus dem Vereinsumfeld.