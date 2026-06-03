SV Großefehn setzt weiter auf Hauke Booms

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Der SV Großefehn kann bei seinen Planungen für die Saison 2026/27 einen weiteren wichtigen Personalbaustein vermelden. Hauke Booms wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des Bezirksligisten tragen und dem Verein erhalten bleiben.

Damit setzt der SVG weiterhin auf einen Spieler, der auf der linken Abwehrseite eine feste Größe darstellt. Booms gilt als defensiv zuverlässig und zweikampfstark, zudem überzeugt er durch seine Ruhe am Ball und seine Übersicht im Spielaufbau.

Besonders seine Qualitäten mit dem linken Fuß machen den Verteidiger für die Mannschaft wertvoll. Mit präzisen Pässen und sauberem Aufbauspiel sorgt er immer wieder dafür, dass das Spiel über die linke Seite angekurbelt wird und offensive Akzente gesetzt werden können.