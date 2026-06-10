SV Großefehn setzt auf Kontinuität im Tor – Timo Kuhlmann bleibt

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Der SV Großefehn kann auch in der kommenden Saison auf Timo Kuhlmann bauen. Der Torhüter bleibt dem Bezirksligisten Weser-Ems für die Spielzeit 2026/27 erhalten und wird damit weiterhin als wichtige Konstante zwischen den Pfosten fungieren.

Kuhlmann hat sich in Großefehn als verlässlicher Rückhalt etabliert. Ihm wird nachgesagt, er bringe „Ruhe in jede Situation“, sei „extrem stark auf der Linie“ und verfüge über genau jene Ausstrahlung, „die eine Defensive braucht“. Zudem überzeugt er nicht nur durch seine Torwartqualitäten, sondern auch durch sein kommunikatives Auftreten: Mit lautstarkem Coaching halte er die Defensive permanent auf Spannung, heißt es aus dem Umfeld des Teams.

Die Verantwortlichen des SV Großefehn zeigen sich entsprechend zufrieden, die Zusammenarbeit mit dem Keeper fortsetzen zu können. In der Vereinsmitteilung wird deutlich, dass seine Präsenz und Führungsqualitäten einen wichtigen Bestandteil der Mannschaftsstruktur darstellen.