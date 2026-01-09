SV Großefehn setzt auf Kontinuität: Bi Le Tran bleibt Cheftrainer

Der SV Großefehn stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft und setzt weiterhin auf Stabilität an der Seitenlinie. Wie der Verein über seine sozialen Kanäle bekanntgab, wird Cheftrainer Bi Le Tran auch in der Saison 2026/27 das Kommando beim SVG führen.

Die Vertragsverlängerung ist das Ergebnis einer sportlich wie strukturell überzeugenden Entwicklung. Gemeinsam mit seinem Trainerteam hat Bi Le Tran dem Verein in den vergangenen Monaten eine klare Handschrift verliehen. Eine starke Hinrunde sowie ein insgesamt sehr erfolgreiches Jahr 2025 unterstreichen den positiven Trend, den der SV Großefehn eingeschlagen hat. Aktuell steht man mit 44 Punkten auf Platz 2 der Bezirksliga Weser-Ems 1, wobei man zwei Spiele weniger auf dem Konto hat als Tabellenführer Pewsum (50 Punkte).

Dabei überzeugte die Mannschaft nicht nur mit Ergebnissen, sondern auch mit Einsatz, Leidenschaft und einer klar erkennbaren Spielidee. Attribute, die im Vereinsumfeld eng mit der Arbeit des Chefcoaches verbunden werden. Entsprechend eindeutig fiel die Entscheidung der Verantwortlichen aus, den eingeschlagenen Weg fortzuführen. Nun gilt es die Rückrunde erfolgreich zu gestalten und die Saison vielleicht sogar mit einem Titel zu krönen, die Chance ist auf jeden Fall da.