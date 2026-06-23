SV Großefehn präsentiert fünften Neuzugang: Rickels kommt aus Strudden

Der SV Großefehn hat seine Kaderplanung für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems weiter vorangetrieben und mit Ubbe Rickels den fünften Neuzugang vorgestellt. Der Mittelfeldspieler wechselt vom TuS Strudden zum SVG und wagt damit den nächsten Schritt in seiner Laufbahn.

Rickels spielte sowohl im Jugend- als auch im Herrenbereich ausschließlich für die Gelb-Schwarzen aus Strudden. Nun schließt sich der Mittelfeldakteur dem Bezirksligisten aus Großefehn an und wird dort erstmals eine Liga höher auflaufen.

Beim TuS Strudden war Rickels als Denker und Lenker im Mittelfeld eine zentrale Figur. Der Box-to-Box-Spieler bringt nach Einschätzung des Vereins die Voraussetzungen mit, um sich auch in der Bezirksliga zu behaupten und dem Team neue Impulse zu verleihen.