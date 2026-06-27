SV Großefehn kann weiter auf Janek Freudenberg bauen

Der SV Großefehn hat eine weitere wichtige Personalie für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems geklärt. Janek Freudenberg wird auch in der Spielzeit 2026/27 das Trikot des SVG tragen und geht damit bereits in seine siebte Saison beim Verein.

Der Offensivspieler zählt seit Jahren zum festen Bestandteil des Kaders und bringt vor allem mit seiner Geschwindigkeit ein wichtiges Element ins Spiel der Großefehner ein. Mit seinem Tempo und seinem Zug zum Tor stellt Freudenberg gegnerische Defensivreihen regelmäßig vor Herausforderungen und bleibt damit ein wichtiger Faktor im Offensivspiel des Bezirksligisten.

Entsprechend groß ist die Freude beim Verein über die weitere Zusammenarbeit mit dem langjährigen Spieler. „Schön, dass du weiter dabei bist, Janek – auf ein starkes siebtes Jahr im SVG-Trikot!“, teilte der SV Großefehn mit.