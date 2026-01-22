SV Großefehn gibt Vorbereitungsplan bekannt!

Der SV Großefehn startet in die Vorbereitung auf die Rückrunde der Bezirksliga und empfängt zum ersten Testspiel direkt mal einen Kracher. Wir blicken auf die Vorbereitung des Tabellen-Zweiten, der noch ungeschlagen ist.

Bereits am 31.1 empfängt der SV Großefehn die U23 des SV Meppen und misst sich direkt mal mit einem Oberligisten, der über enorme Qualität verfügt. Nur sechs Tage später steht direkt das nächste Heimspiel an, wenn der SV Holtland/Brinkum zu Besuch kommt ins Mühlenstadion.

Rund eine Woche später kommt der Tabellenfünfte der Bezirksliga Weser-Ems 2, WSC Frisia Wilhelmshaven, zu Besuch. Der nächste echte Gradmesser. Ein Testspiel für den 21.2 soll stattfinden, der Gegner ist allerdings noch offen. Die letzte Bestandsaufnahme, bevor es gegen den FC Norden in der Liga weiter geht, findet dann gegen die U23 vom VfL Oldenburg statt.