 2026-03-13T07:45:35.464Z

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SV Großefehn bindet Hillers – Rückkehr nach Verletzungspause

Edeltechniker bleibt an Bord

von p.s. · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
sv_grossefehn - Instagram
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Großefehn
Tobias Hillers
Tobias Hillers

Der SV Großefehn treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und kann eine wichtige Personalie vermelden: Tobias Hillers bleibt dem Verein erhalten.

Der Offensivspieler, im Klub als kreativer Kopf geschätzt, steht trotz einer längeren Verletzungspause weiterhin im Aufgebot. Hillers hatte aufgrund einer Schulterverletzung über einen längeren Zeitraum gefehlt, arbeitet sich jedoch inzwischen Schritt für Schritt zurück und ist wieder ins Teamtraining eingestiegen.

Innerhalb der Mannschaft gilt der technisch versierte Spieler als Akteur, der mit Ideenreichtum und Kreativität für besondere Momente sorgen kann. Umso bedeutender ist seine Verlängerung für den Verein, der ihn nun wieder regelmäßig auf dem Platz sieht.

Mit der Zusage von Hillers setzt der SV Großefehn ein weiteres Zeichen in Richtung Kontinuität im Kader für die kommende Spielzeit.