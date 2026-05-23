SV Großefehn begrüßt Torwarttalent Len Holzhausen

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Der SV Großefehn hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt und verstärkt sich auf der Torhüterposition mit Len Holzhausen. Der junge Keeper soll künftig das Torwartteam des Bezirksligisten ergänzen und bringt dabei nicht nur großes Talent, sondern auch beeindruckende körperliche Voraussetzungen mit.

Mit einer Größe von 1,95 Metern verfügt Holzhausen über klassische Gardemaße für einen Torhüter. Beim SVG ist man überzeugt davon, dass der Schlussmann langfristig großes Potenzial mitbringt. Erste Eindrücke konnten die Verantwortlichen bereits vor einiger Zeit sammeln, als Holzhausen noch als B-Jugendlicher regelmäßig am Training teilnahm.

„Mit seinen 1,95 Metern bringt er nicht nur Gardemaße für einen Torwart mit, sondern auch eine große Portion Talent“, erklärte der Verein bei der Vorstellung des Neuzugangs. Gleichzeitig erinnerte man daran, dass der Kontakt bereits seit längerer Zeit besteht: „Davon durften wir uns bereits zu seiner Zeit als B-Jugendlicher überzeugen, als er einige Male bei uns mittrainiert hat.“