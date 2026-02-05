 2026-02-05T13:24:16.378Z

Allgemeines

SV Groß Hesepe testet in den Niederlanden gegen Georgsdorf

Auf Kunstrasen

von Gerry Grave · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

Gr. Hesepe
Georgsdorf

Am Freitag, dem 6. Februar, bestreitet der SV Groß Hesepe ein Freundschaftsspiel in den Niederlanden.

Die Partie gegen den TSV Georgsdorf aus der Grafschaft Bentheim findet im Sportpark De Veenschappen in Erica bei Emmen statt. Anstoß ist um 20:00 Uhr. Gespielt wird auf Kunstrasen. Zuschauer sind herzlich willkommen; der Eintritt ist frei, Getränke können im Kiosk erworben werden.
Adresse: Kalffstraat 84, Erica.