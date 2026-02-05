Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SV Groß Hesepe testet in den Niederlanden gegen Georgsdorf
Am Freitag, dem 6. Februar, bestreitet der SV Groß Hesepe ein Freundschaftsspiel in den Niederlanden.
Die Partie gegen den TSV Georgsdorf aus der Grafschaft Bentheim findet im Sportpark De Veenschappen in Erica bei Emmen statt. Anstoß ist um 20:00 Uhr. Gespielt wird auf Kunstrasen. Zuschauer sind herzlich willkommen; der Eintritt ist frei, Getränke können im Kiosk erworben werden.