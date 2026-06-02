SV Groß Hesepe setzt auf Kontinuität: Trainerteam bleibt an Bord von P. M. · Heute, 12:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Groß Hesepe

Der SV Groß Hesepe hat frühzeitig wichtige personelle Weichen für die kommende Saison gestellt. Sowohl bei der 1. als auch bei der 2. Herrenmannschaft setzt der Verein auf bewährte Kräfte und sendet damit ein klares Signal für die Spielzeit 2026/27.

Grönniger bleibt Trainer der Ersten Bei der 1. Herrenmannschaft bleibt Markus Grönniger auch in der neuen Saison Cheftrainer. Der Verein gab die weitere Zusammenarbeit bekannt und kann zudem auf Kontinuität im Umfeld der Mannschaft bauen. Auch Bastian Lammers, Kai Stenzel und Markus Peters haben ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben und werden weiterhin das Betreuerteam der Ersten komplettieren. Mit der Verlängerung des gesamten Trainer- und Betreuerstabs setzt der SV Groß Hesepe auf Stabilität und Verlässlichkeit. Die Vorfreude auf die kommende Saison im Eschpark ist entsprechend groß.

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Auch Pirsig verlängert bei der Zweiten Ein weiterer wichtiger Baustein für die Planungen der neuen Saison ist die Vertragsverlängerung von Oliver „Olli“ Pirsig. Der Trainer der 2. Herren wird seine Arbeit auch in der Spielzeit 2026/27 fortsetzen.

Der Verein freut sich darauf, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen und sieht sich mit dem engagierten und motivierten Coach an der Seitenlinie gut aufgestellt. Mit den Personalentscheidungen bei beiden Herrenteams setzt der SV Groß Hesepe auf Kontinuität und blickt optimistisch auf die kommende Saison.

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