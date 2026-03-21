SV Groß-Bieberau und TSV Altheim sind im Abstiegskampf gefordert In der Gruppenliga müssen der FC Alsbach, der SV Groß-Bieberau, der TSV Altheim und Nachbar SV Münster gegen den Abstieg punkten. Viktoria Griesheim will Trend fortsetzen. von Michael Sobota · Heute, 11:16 Uhr · 0 Leser

Punkten für den Klassenerhalt: Der FC Alsbach, der SV Groß-Bieberau und der SV Münster sind in der Fußball-Gruppenliga in der Pflicht. – Foto: Andreas Rothermel

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt stehen für die Vereine, die sich im Abstiegskampf befinden, entscheidende Wochen an. Vor allem für den FC Alsbach geht es um viel. Wie in den vergangenen Spielzeiten befindet sich der Verein in großer Abstiegsnot. In den vier Spielen nach der Winterpause gab es drei Niederlagen und ein Remis. Folgerichtig ist der FCA auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen. Das Spiel gegen den Tabellennachbarn SV 1919 Münster wurde jedoch verlegt, folglich müssen die Alsbacher auf das Spiel gegen den SV Geinsheim warten um Punkte sammeln zu können.