SV Groß-Bieberau und TSV Altheim sind im Abstiegskampf gefordert

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt stehen für die Vereine, die sich im Abstiegskampf befinden, entscheidende Wochen an. Vor allem für den FC Alsbach geht es um viel. Wie in den vergangenen Spielzeiten befindet sich der Verein in großer Abstiegsnot. In den vier Spielen nach der Winterpause gab es drei Niederlagen und ein Remis. Folgerichtig ist der FCA auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen. Das Spiel gegen den Tabellennachbarn SV 1919 Münster wurde jedoch verlegt, folglich müssen die Alsbacher auf das Spiel gegen den SV Geinsheim warten um Punkte sammeln zu können.
Der SV Groß-Bieberau muss ebenfalls punkten. Allerdings steht er dabei vor einer kaum lösbaren Aufgabe, empfängt der SV doch den Tabellenführer VfB Ginsheim. Erst einmal in dieser Saison ging der Spitzenreiter als Verlierer vom Platz. Auf eigenem Platz schlug man Groß-Bieberau klar mit 5:2. Immerhin konnte der SV seinerzeit zwei Tore schießen und hofft darauf, in der Offensive Akzente setzen zu können. Dennoch wäre bereits ein Remis als Erfolg zu werten, obwohl derzeit eigentlich nur Siege weiterhelfen.
Der TSV Altheim ist am Sonntag beim TSV Seckmauern gefordert. An ein ähnliches Ergebnis wie in Altheim, als die Gastgeber 7:0 gewannen, glaubt man bei den Altheimern diesmal nicht. Zum einen befindet man sich derzeit in einem sportlichen Tal und hat in vier Spielen nur einen Punkt geholt. Zum anderen haben sich die abstiegsbedrohten Odenwälder noch längst nicht aufgegeben und kämpfen energisch um den Klassenerhalt. Unter den gegebenen Umständen wäre ein Punktgewinn in Seckmauern deshalb als Erfolg zu werten.
Viktoria Griesheim hat sich mit dem ersten Sieg nach der Winterpause vergangenen Sonntag gegen Wald-Michelbach neues Selbstvertrauen geholt. Jetzt soll es eine Revanche geben, wenn man beim FC Fürth spielt. In Griesheim unterlag die Viktoria mit 1:3, obwohl die Gastgeber jede Menge Tormöglichkeiten hatten, die jedoch fahrlässig vergeben wurden. Mit einem Sieg in Fürth würde die Viktoria den Weg in das vordere Tabellendrittel fortsetzen. Alle Spiele werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen. Nur die Partie in Fürth beginnt um 15.15 Uhr.