SV Groß-Bieberau ist nach Patzer auf Wiedergutmachung aus

Darmstadt. In der Gruppenliga steht der FC Alsbach in der Abstiegsfrage weiter unter hohem Druck. Während die Konkurrenz punktet, verharrt der FCA auf dem vorletzten Tabellenplatz. Mittlerweile ist der Rückstand auf einen sicheren Tabellenplatz auf zehn Punkte angewachsen. Am Sonntag (alle Spiele beginnen um 15 Uhr) muss der FCA bei der TS Ober-Roden Farbe bekennen. Dazu bedarf es jedoch einer deutlichen Leistungssteigerung hinsichtlich der zuletzt abgelieferten Leistungen.
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Der SV Groß-Bieberau ließ zuletzt durch Siege gegen Spitzenreiter VfB Ginsheim und bei Viktoria Griesheim aufhorchen. Doch am Mittwoch setzte es eine 1:3-Heimniederlage gegen die SG Wald-Michelbach. Die Gäste gingen dabei durch einen früheren Doppelschlag von Philipp Trares (5./6.) in Führung. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Wald-Michelbachs Ingo Dörsam (41.) war der SV in Überzahl, konnte daraus aber nicht wirklich Kapital schlagen. Zwar verkürzte Michael Klinger für die Gastgeber (67.). Doch die Gäste ließen nichts mehr anbrennen und machten mit dem 3:1 von Kevin Schwinn (78.) alles klar. Für die Groß-Bieberauer ist daher im Spiel gegen den abstiegsbedrohten FC 07 Bensheim Wiedergutmachung angesagt - auch, um nicht noch einmal in den Tabellenkeller zu rutschen.
Viktoria Griesheim muss zum TSV Seckmauern. Nach dem deutlichen 6:0-Sieg zuletzt gegen Schlusslicht Büttelborn haben sich die Wogen bei der Viktoria wieder etwas geglättet. Den TSV zu unterschätzen, wäre jedoch fatal. Die Gastgeber sind Abstiegskampf gewohnt und werden alle spielerischen und kämpferischen Mittel einsetzen, um die Partie für sich zu entscheiden. Auf Griesheim wartet also eine anspruchsvolle Aufgabe.
Ebenfalls anspruchsvoll ist die Aufgabe für den TSV Altheim, der bei der TSV Auerbach antritt. Zwar konnte man das Hinspiel knapp mit 3:2 für sich entscheiden. Doch haben die Gastgeber von der Bergstraße nach der Winterpause eine makellose Bilanz mit sechs Siegen aus sechs Spielen aufzuweisen.
Der SV Münster bekommt es mit der FSG Riedrode zu tun. Die Gäste wollen nach zwei Niederlagen in Folge eine Trendwende einleiten. Für Münster gilt es, mit einem Sieg weiteren Abstand zur Abstiegszone zu gewinnen. Zumal man sich für die unglückliche 3:4-Niederlage in Riedrode revanchieren möchte.