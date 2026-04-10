SV Groß-Bieberau ist nach Patzer auf Wiedergutmachung aus Gruppenligist SV Groß-Bieberau kann es nach der Niederlage unter der Woche nun gegen den FC Bensheim besser machen +++ Steigern muss sich auch Abstiegskandidat FC Alsbach von Michael Sobota · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Vorwärtsgang: Der SV Groß-Bieberau (Mitte Tim Halbig, rechts der Altheimer Yazan Odeh) ist nach der Niederlage am Mittwoch in der Fußball-Gruppenliga gegen die SG Wald-Michelbach nun gegen den FC Bensheim gefordert. – Foto: Guido Schiek

Darmstadt. In der Gruppenliga steht der FC Alsbach in der Abstiegsfrage weiter unter hohem Druck. Während die Konkurrenz punktet, verharrt der FCA auf dem vorletzten Tabellenplatz. Mittlerweile ist der Rückstand auf einen sicheren Tabellenplatz auf zehn Punkte angewachsen. Am Sonntag (alle Spiele beginnen um 15 Uhr) muss der FCA bei der TS Ober-Roden Farbe bekennen. Dazu bedarf es jedoch einer deutlichen Leistungssteigerung hinsichtlich der zuletzt abgelieferten Leistungen.

Spieltext TS Ob.-Roden - FC Alsbach Dieser Artikel wird euch kostenlos zur Verfügung gesteht vom Echo.