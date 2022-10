SV Grimmelfingen: Sohn beerbt Vater Trainerwechsel beim SV Grimmelfingen

Wie auf der Facebookseite des Vereins zu erfahren ist, hat Trainer Peter Passer aus persönlichen Gründen sein Amt als Cheftrainer beim SV Grimmelfingen mit sofortiger Wirkung niedergelegt. "Mit großem Bedauern respektieren wir diese Entscheidung. Wir sagen vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz und wünschen dir alles Gute für die Zukunft", so der Verein in seinem Statement auf Facebook.

Der 64-Jährige Passer - bestens bekannt aus seiner Zeit beim TSV Blaustein, mit dem er den Landesligaaufstieg gefeiert hat - übergibt sein Amt an seinen jüngeren Sohn Benjamin Passer.

Benjamin Passer der seit der Saison 2020/2021 also Co-Spielertrainer seinem Vater über die Schulter schauen durfte, wird ab sofort die Geschicke bei den Grün-Weißen leiten. In der letzten Saison konnte der 32-Jährige in 29 Spielen 13 Tore erzielen und hatte damit großen Anteil am Klassenerhalt. Sein Trainerdebüt wird Passer am kommenden Sonntag zu Gast beim TSV Holzheim geben. Der Gastgeber ist nur zwei Punkte schlechter gestellt als der SV Grimmelfingen, ein Auswärtserfolg käme einem Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt gleich.