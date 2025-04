SV Grieth stellt die Weichen – Vier Neuzugänge und solides Fundament

Mit Prince Monzer (SV Hönnepel-Niedermörmter), Alexander und Connor Slis (beide vom SuS Kalkar) sowie Julian Maaßen, der bereits in der Vergangenheit für den SV Grieth aktiv war, hat der Verein gezielt auf Spieler gesetzt, die frische Impulse und mehr Breite in den Kader bringen.

Zusätzlich ist es erfreulich, dass alle Spieler des aktuellen Kaders dem Verein die Treue halten. Der Verein setzt bewusst auf eine Mischung aus erfahrenen Spielern und neuen Kräften, um eine gute Balance im Team zu schaffen.

„Es ist uns wichtig, in der kommenden Saison Schritt für Schritt besser zu werden. Wir arbeiten konzentriert an der Weiterentwicklung des Teams und wollen einen stabilen Kurs fahren“, so Dirk Slis. Gemeinsam mit Robin Lemmen sorgt er dafür, dass der Verein gut vorbereitet in die Saison geht.