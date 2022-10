SV Grieth sorgt für Überraschung Kreisliga A: Verdienter 2:1-Erfolg gegen den Tabellenzweiten SV Sevelen.

SV Grieth – SV Sevelen 2:1 (0:1). Auf dem Griether Ascheplatz lief für den Tabellenzweiten zunächst noch alles nach Plan, als Max Ruhnau die Gäste in der 42. Minute in Führung brachte. Doch das sollte sich nach der Pause schnell ändern. Jamie Caspers sorgte für den Ausgleich (52.), eine Minute später sah Sevelens Dustin Ronnes die Rote Karte. Damit nicht genug: Auch Gäste-Keeper Jonas Tersteegen musste nach einem Foul im eigenen Strafraum vorzeitig unter die Dusche (Gelb-Rot). Jamie Caspers verwandelte den fälligen Elfmeter zum 2:1 (74.). „Das war heute eine wirklich überragende Mannschaftsleistung“, sagte Grieths Trainer Peter Franke. „Mein Glückwunsch geht nach Grieth, wir freuen uns auf das Rückspiel“, gab Gäste-Trainer Michael Foehde zu Protokoll.

SC Auwel-Holt – Grün-Weiß Vernum 2:0 (2:0). Einen verdienten Heimerfolg feierte der Sport-Club gegen die Gäste aus Geldern. Charalabos Michos brachte die Platzherren nach 21 Minuten in Führung. Noch vor der Pause sorgte Julian Treffurth für den Endstand (33.). „Wir wollten im Oktober neun Punkte holen, das haben wir heute erreicht. Jetzt bin ich der Mannschaft ein Essen schuldig“, sagte der Holter Trainer Carsten Schaap. „Wir haben heute einfach keine Einstellung zum Spiel gefunden, das war ein gebrachter Tag für uns“, so Vernums Trainer Sascha Heigl.

SF Broekhuysen II – SGE Bedburg-Hau II 0:2 (0:1). „Wir haben es heute einfach nicht geschafft, uns genügend Torchancen zu erarbeiten. Und die wenigen Möglichkeiten, die wir hatten, haben wir vergeben. Insgesamt war mehr drin“, sagte Sportfreunde-Trainer Timo Ingenlath nach der Partie. Die Treffer für die Gäste erzielten Niklas Gorißen (18.) und Lars Nakotte (63.).

Arminia Kapellen – SG Kessel/Ho.-Ha. 2:3 (0:1). Die Gäste gingen durch Peter Bodden (9.) und Max Jürgens (56.) verdient mit 2:0 in Führung. Die Arminia kämpfte sich zurück in die Partie und glich durch Tim Bessler (71.) und Florian Aengstenheister (75.) aus. Doch erneut Bodden (78.) machte den Kesseler Auswärtssieg perfekt. „Wir haben die Anfangsphase verschlafen, danach aber gut reagiert. Allerdings ist es natürlich bitter, am Ende wieder mit leeren Händen dazustehen“, sagte Marcel Lemmen, Trainer der Gastgeber. „Das war ganz ordentlich. Ich glaube, dass wir am Ende nicht unverdient gewonnen haben“, sagte sein Gegenüber Thomas von Kucz­kowski.



SV Veert – BV Sturm Wissel 9:0 (4:0). Nico van Bergen (29., 63.), Sascha Hoffmann (31., 42.) Nils van Treeck (45., 47.) Louis Genego (69.), Simon Portvitz (74.) und Serkan Külcür (78.) erzielten in einer einseitigen Partie die Treffer für die Gastgeber. Der Vorletzte aus Wissel muss sich allmählich mit dem Gedanken an den Abstieg anfreunden.

TSV Nieukerk – SV Herongen 6:2 (2:0). Mirco van Bergen (21., 55., 78.), Erdi Ezer (42., 46.) und Felix Brusius (64.) trafen für den TSV, Sebastian Tissen (68.) und Alexander Mehnert (80.) für die Gäste. „In Halbzeit eins waren wir noch zu lethargisch. Das haben wir in Durchgang zwei besser gemacht und auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagte TSV-Coach Wilfried Steeger.