SV Grieth landet Befreiungsschlag Kleve-Geldern: A-Ligist gewinnt das Kellerduell gegen Schlusslicht TSV Weeze II mit 3:0.

Trotz bester äußerer Bedingungen fand die Partie auf dem Ascheplatz statt. Und schnell wurde nach Anpfiff klar, dass die spielerischen Elemente in dieser Partie im Hintergrund stehen sollten. Die Gastgeber gingen von Beginn an hochmotiviert zu Werke und liefen den Gegner hoch an. Der Tabellenletzte aus Weeze hatte große Probleme, überhaupt einmal in den Spielaufbau zu kommen. Nach einer Griether Balleroberung im Mittelfeld wurde der schnelle Ibrahima Barry auf der linken Seite steil geschickt, seine Flanke in den Strafraum fand in Gregor Akkermann einen dankbaren Abnehmer zur 1:0-Führung (14.).

Auch in der Folge bestimmten die Gastgeber das Geschehen auf dem Platz. Zweikampfstark und engagiert wurden die Angriffsversuche der Gäste immer wieder unterbunden. In Minute 34 bauten die Blau-Weißen ihre Führung aus. Nach einem Eckstoß von Stefan Osmans-Reinkens war erneut Akkermann zur Stelle und traf ins kurze Eck zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein anderes Bild. Die Gäste traten selbstbewusster auf und nahmen nun auch endlich die Zweikämpfe an. Das Spiel gestaltete sich offener. Das lag vor allem daran, dass die Gastgeber deutlich passiver spielten und offensichtlich darauf bedacht waren, den Vorsprung zu verwalten.