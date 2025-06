SV Gremberg Humboldt verpflichtet A-Liga-Bomber

Mit 23 Toren in 21 Spielen war Isni Idrizi in der abgelaufenen Saison einer der gefährlichsten Angreifer der Kreisliga A Köln – jetzt trägt der 26-Jährige das Trikot des SV Gremberg Humboldt. Der Tabellenvierte der Vorsaison schnappt sich damit einen echten Knipser aus der Liga.

„Mit Isni stößt pure Offensivpower zu uns – torgefährlich, physisch präsent und immer brandgefährlich im Strafraum. Ein echter Neunertyp, der weiß, wo das Tor steht – und genau da wollen wir ihn sehen: als Gamechanger ganz vorne", heißt es vom Verein.

In der Vergangenheit traf der Rechtsfuß nicht nur für den SC West Köln, sondern auch beim 1. FSV Köln zuverlässig: 25 Tore in 28 Partien stehen dort zu Buche. Nun will Idrizi auch beim SV Gremberg Humboldt für Furore sorgen – das Team hatte als Aufsteiger zuletzt starke 53 Punkte gesammelt.