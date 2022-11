SV Grasheim ll 3:1 TSV Ober-/Unterhausen l

Durch eine starke kämpferische Mannschaftsleistung konnten die Mösler einen verdienten Heimsieg gegen den Favoriten aus Oberhausen einfahren. In Halbzeit eins kam jede Mannschaft jeweils einmal gefährlich vor das gegnerische Tor. SVG-Keeper Fabian Wagner parierte im eins gegen eins glänzend und auf der anderen Seite konnte Marco Kutscherauer den Ball aus 20 Metern per Flachschuss zur 1:0-Führung unterbringen (16.). Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste enorm und die Grasheimer verteidigten mit allen Mitteln. Zahlreiche Chancen konnten die Gäste jedoch nicht verwerten und einen sehr stark heraus gespielten Konter vollendete Mittelfeldspieler Manuel Wühr in Minute 68 zur 2:0-Führung. Erneut war es dann sieben Minuten später Manuel Wühr (3:0), der einen flach und scharf geschossenen Freistoß am 16er in die Maschen schoss. Kurz vor Schluss (87.) konnte Oberhausen durch Alexander Heinle auf 1 zu 3 verkürzen, was aber zu spät war und gleichzeitig den Endstand und Heimsieg für die Lila-Weißen bedeutete.