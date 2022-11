SV Grafenhausen ist weiter auf dem Vormarsch Die SG Lenzkirch-Saig punktet in der Kreisliga A dreifach +++ Niederlagen für die SG Schluchsee/Feldberg und den SV Eisenbach

Durch einen 2:0-Sieg über Mundelfingen schiebt sich der SV Grafenhausen in der Tabelle auf Platz Vier. Öfingen, die DJK Donaueschingen II und Tabellenführer Kirchen-Hausen feierten deutliche Siege. Ein wahres Torspektakel bekamen die Zuschauer in der Partie zwischen dem zweitplatzierten Immendingen und der SG Schluchsee/Feldberg zu sehen.

SV Öfingen - SSC Donaueschingen 4:0 (2:0). In den ersten 20 Minuten ließen die Gastgeber ihre Chancen ungenutzt, doch dann schlug Öfingen zwei Mal zu. Nach der Pause war Donaueschingen ebenbürtiger, der SV-Sieg geriet allerdings nie wirklich in Gefahr. Tore: 1:0 Marschalek (19.), 2:0 Zeller (21.), 3:0 Wenzler (78.), 4:0 Wölfle (90.). SR: Wengrzik. Z: 80.





TuS Oberbaldingen - SG Kirchen-Hausen 2:5 (2:2). Kirchen-Hausen war das bessere Team, doch die Gastgeber hielten dagegen und glichen vor der Pause zwei Mal aus. Oberbaldingen stand kurz vor einem Punktgewinn, doch dann schlug die SG noch drei Mal zu. Tore: 0:1 Krukenberg (6.), 1:1 Schwald (9.), 1:2 Stihl (16.), 2:2 Schwald (20.), 2:3 Stihl (84.), 2:4 Bitter (90.), 2:5 Krukenberg (90.). SR: Bärmann. Z: 120.





DJK Donaueschingen II - SV Eisenbach 4:1 (0:1). Eisenbach entpuppte sich für den DJK als der erwartet starke Gegner. "Aber unsere Körpersprache war sehr gut", lobte Donaueschingens Coach Max Rosentreter, dessen Team die Partie nach Rückstand auch dank stark ausgespielter Konter drehen konnte. Tore: 0:1 Neininger (29.), 1:1 Osada (56.), 2:1 Jäggle (60.), 3:1 Trajkovic (89.), 4:1 Osada (90.). SR: Kosutic. Z: 180.





SV TuS Immendingen - SG Schluchsee/Feldberg 5:3 (1:2). Vor der Pause stimmte die Einstellung auf Seiten des SV TuS Immendingen überhaupt nicht. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Die Gastgeber drehten in der Offensive auf und hätten auch noch deutlich höher gewinnen können. Tore: 0:1 Eichhorn (6.), 1:1 Yüce (21.), 1:2 T. Kaiser (41.), 1:3 M. Kaiser (50.), 2:3 Ebertsch (54.), 3:3 Yüce (62.), 4:3 Ebertsch (78.), 5:3 Islami (90.). SR: Schäper. Z: 250.





SG Lenzkirch-Saig - TuS Blumberg 3:1 (1:1). Die frühe Gästeführung konnte die SG nach einer Viertelstunde egalisieren. Dreierpacker Felix Jägler avancierte zum Matchwinner, "auch wenn wir in der ersten Hälfte höher zurückliegen hätten können", wie SG-Trainer Fabian Kanefeyer zugab. Tore: 0:1 Tüysüz (4.), 1:1, 2:1, 3:1 Jägler (17., 61., 80.). SR: Wengrzik. Z: 50.





SG Friedenweiler/Rötenbach - SG Unadingen/Dittishausen 1:3 (0:2). Friedenweiler verschlief die Anfangsphase und musste einem 0:2-Rückstand hinterherrennen. Nach der Pause nahm sich das Team von Johannes Wilde viel vor, "gelungen ist uns allerdings fast nichts", gab sich der Heimtrainer ernüchtert. Tore: 0:1 Straub (12.), 0:2 Siebler (17.), 0:3 Müller (78.), 1:3 Wehrle (84.). SR: Kleiser. Z: 150.





SV Grafenhausen - SV Mundelfingen 2:0 (2:0). Nach drei Minuten gingen die Gastgeber durch einen Standard in Führung und beherrschten in der Folge die Partie. "Nach dem 2:0 haben wir es lediglich versäumt, für noch klarere Verhältnisse zu sorgen", befand Grafenhausen-Coach Nils Boll, dessen Elf den SV Mundelfingen nie zur Entfaltung kommen ließ. Tore: 1:0 Lutz (3.), 2:0 Sauer (14.). SR: Wengrzik. Z: 80.