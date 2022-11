SV Grafenhausen gewinnt packende Partie in Lenzkirch Der SV Grafenhausen gewinnt mit 3:1 bei der SG Lenzkirch-Saig und ist weiter in Topform +++ Die SG Schluchsee präsentiert sich desolat, Eisenbach konzentriert

TuS Oberbaldingen - SG Friedenweiler/Rötenbach 2:0 (2:0). Auf Grund ihrer Überlegenheit freuten sich die Gastgeber über einen verdienten Sieg, der schon nach 15 Sekunden eingeleitet wurde: Die Elf aus Friedenweiler befand sich noch im Tiefschlaf, was Julian Bässler bestrafte. Per Elfmeter erhöhte der TuS noch vor der Pause. In Halbzeit zwei war das Niveau überschaubar, in beiden Strafräumen tat sich wenig. Überschattet wurde das Spiel durch eine schwerere Knieverletzung eines Gästespielers. Tore: 1:0 Bässler (1.), 2:0 Schwald (42.). SR: Fresenborg. Z: 100.





SSC Donaueschingen - SG Unadingen/Dittishausen 3:2 (2:1). Unadingen startete gut und ging in Führung, die allerdings von kurzer Dauer war: Donaueschingen drehte die Partie durch zwei Kontertore. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch stattdessen traf der SSC – erneut per Konter. Die SG gab nicht auf und kam noch einmal heran, stand am Ende wegen einiger ungenutzter Chancen aber mit leeren Händen da. Tore: 1:0 Siebler (7.), 1:1 Weisser (13.), 2:1, 3:1 Galvagno (26., 58.), 3:2 Wolf (73.). SR: Schäper. Z: 90.





SG Schluchsee/Feldberg - SV Öfingen 1:4 (0:3). "Das war verheerend, so kann man einfach nicht auftreten", kommentierte SG-Coach Norbert Lewke den desolaten Auftritt seiner Mannschaft. Öfingen war Schluchsee in allen Belangen überlegen, spielte sich zahlreiche Möglichkeiten heraus und hätte bei einer konsequenteren Chancenverwertung auch höher gewinnen können. Tore: 0:1 Wölfle (18.), 0:2 Wenzler (24.), 0:3 Stöhr (43.), 0:4 Wenzler (58.), 1:4 Buchter (61.). SR: Müller. Z: 40.





SV Mundelfingen - SV TuS Immendingen 1:1 (1:1). Eine starke Immendinger Anfangsphase überstand Mundelfingen mit etwas Glück unbeschadet. Nach einem Standard gingen die Gäste dann doch in Führung, die der SVM kurz darauf nach einem sehenswertem Flügellauf von Marian Jerg ausgleichen konnte. In der zweiten Halbzeit hätte die Partie in beide Richtungen kippen können. Tore: 0:1 Ebertsch (33.), 1:1 Jerg (37.). SR: Kefer. Z: 80.





SG Kirchen-Hausen - DJK Donaueschingen II 6:2 (3:0). Auf schwerem Geläuf setzte Kirchen-Hausen die Vorgaben von Trainer Berkay Cakici um und brannte ein Offensiv-Feuerwerk ab. Insbesondere die Stürmer Elias Stihl und Andy Krukenberg harmonierten "unglaublich gut", so Cakici. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Stihl (8., 15., 31.), 3:1 Osada (54.), 4:1 Stihl (56.), 5:1 Krukenberg (61.), 5:2 Osada (72.), 6:2 Messmer (90.). SR: Markovic. Z: 150.





SG Lenzkirch-Saig - SV Grafenhausen 1:3 (0:1). In einem von langen Bällen geprägten Derby brachte Doppelpacker Silvan Aselmann die Gäste auf die Siegerstraße. In Halbzeit zwei blieb Grafenhausen am Drücker, musste nach dem Lenzkircher Anschlusstreffer aber noch einmal kurzzeitig um die drei Punkte zittern. Tore: 0:1, 0:2 Aselmann (36., 52.), 1:2 Rüdiger (85.), 1:3 Gatti (89.). SR: Becherer. Z: 100.





SV Eisenbach - TuS Blumberg 2:0 (1:0). Nach einer halben Stunde brachte Kevin Rontke die Gastgeber per Fernschuss in Front. Blumberg drängte nach dem Seitenwechsel auf den Ausgleich, jedoch ohne Erfolg. Stattdessen entschied Eisenbach die Partie nach einem TuS-Abwehrfehler zu seinen Gunsten. Tore: 1:0 Rontke (33.), 2:0 Wirbser (66.). SR: Fleig. Z: 80.