SV Grafenhausen entzaubert den Tabellenführer Die Boll-Elf geht mit 4:2-Heimsieg in die Winterpause +++ Die SG Lenzkirch-Saig geht in Öfingen unter +++ Der SV Eisenbach überrascht in Immendingen.

SSC Donaueschingen - SG Schluchsee/Feldberg 2:2 (0:1). Auf schwer zu bespielendem Untergrund und bei ungünstigen Lichtverhältnissen bot sich den Zuschauern eine Partie mit viel Mittelfeldgeplänkel und wenig Torraumszenen. Wie aus dem Nichts schlug Schluchsee zwei Mal durch Doppelpacker Paul Viktor Kottwitz zu. Doch beide Mal hatte Donaueschingen eine passende Antwort parat. Tore: 0:1 Kottwitz (5.), 1:1 Kleiser (50.), 1:2 Kottwitz (55.), 2:2 Holwegler (61.). SR: Fleig. Z: 80.



SG Unadingen/Dittishausen - SV Mundelfingen 4:2 (2:1). Unadingen erwischte einen denkbar ungünstigen Start durch ein Eigentor, konnte die Partie allerdings noch vor der Pause drehen. Mundelfingen machte in Abschnitt zwei zu wenig für das Spiel und kassierte durch einen Elfmeter und einen Konter der glänzend aufgelegten Brüder Wolf noch zwei weitere Gegentreffer. "Wir haben Unadingen viel zu einfach die Tore hergeschenkt", kritisierte Mundelfingens Trainer Markus Ettwein seine Mannschaft. Tore: 0:1 Robin Wolf (3., ET), 1:1 A. Wolf (16.), 2:1 C. Siebler (40.), 2:2 Kindler (55.), 3:2 M. Siebler (85.), 4:2 T. Wolf (90.). SR: Kavuz. Z: 120.



SV TuS Immendingen - SV Eisenbach 2:3 (1:1). Über 90 Minuten sahen die Zuschauer eine Partie "mit einem unglaublichen Tempo", wie Eisenbachs Trainer Daniel Gemeinder befand. Sein Team musste sich die drei Punkte gegen eine Immendinger Mannschaft, die mehr vom Spiel hatte, hart erkämpfen. Die Gäste agierten mit Leidenschaft und ließen sich vom zwischenzeitlichen 2:1 für Immendingen nicht beirren. Binnen fünf Minuten traf Erik Sühling doppelt und brachte die Gäste auf die Siegestraße. "Heute hatten wir endlich auch einmal das glücklichere Ende für uns", freute sich Gemeinder. Tore: 0:1 Wirbser (11.), 1:1 Yüce (15.), 2:1 Islami (48.), 2:2, 2:3 Sühling (52., 57.). SR: Markovic. Z: 130.



SV Grafenhausen - SG Kirchen-Hausen 4:2 (1:1). Die Grafenhausener setzten ihre Erfolgsserie auch gegen den Tabellenführer fort, fuhren den achten Sieg in Folge ein und brachten Kirchen-Hausen gleichzeitig die erste Saisonniederlage bei. Nach 1:0-Führung musste der SVG nach einem groben Abwehrschnitzer den Ausgleich hinnehmen, doch mit der ersten Aktion im zweiten Durchgang gingen die Gastgeber wieder in Führung. Anschließend hatte Kirchen-Hausen eine kurze Phase des Aufbäumens, scheiterte jedoch am Aluminium. Mit dem Treffer zum 3:1 hatte Grafenhausen die Partie wieder komplett im Griff. Lutz setzte mit dem 4:2 den Schlusspunkt. Tore: 1:0 Sauer (5.), 1:1 Bitter (23.), 2:1 Isele (46.), 3:1 Aselmann (64.), 4:1 Lutz (78.), 4:2 Lutz (86., ET). SR: Wursthorn. Z: 150.



SG Friedenweiler/Rötenbach - DJK Donaueschingen II 0:4 (0:1). Im ersten Durchgang konnte Friedenweiler der DJK-Reserve noch Paroli bieten: In einer chancenarmen Partie führte Donaueschingen zur Pause lediglich mit 1:0, doch nach dem Wechsel zeigten sich die Gäste deutlich kaltschnäuziger. "Wir konnten in der zweiten Halbzeit spielerisch einfach nicht mehr mithalten", fasste SG-Coach Johannes Wilde die verdiente Niederlage seines Teams zusammen. Tore: 0:1 Gerold (13.), 0:2 Limberger (59.), 0:3 Reichenbach (76., ET), 0:4 Wild (77.). SR: Huremovic. Z: 100.



TuS Blumberg - TuS Oberbaldingen: Die Partie wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.