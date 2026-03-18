 2026-03-13T07:45:35.464Z

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SV Grafenhausen dreht Heimspiel mit zwei Toren in der Nachspielzeit

von Heinz Wittmann (BZ) · Heute, 09:47 Uhr · 0 Leser
Zweimal zappelte der Ball in der Nachspielzeit im Bräunlinger Netz. | Foto: Imago
Zweimal zappelte der Ball in der Nachspielzeit im Bräunlinger Netz. | Foto: Imago

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Der SV Grafenhausen dreht die Nachholpartie in der Fußball-Kreisliga-A gegen den FC Bräunlingen in den letzten Minuten. Das Spiel SV TuS Immendingen – SG St. Märgen/St. Peter wurde wegen eines Todesfalls abgesagt.

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