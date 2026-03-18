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SV Grafenhausen dreht Heimspiel mit zwei Toren in der Nachspielzeit
Der SV Grafenhausen dreht die Nachholpartie in der Fußball-Kreisliga-A gegen den FC Bräunlingen in den letzten Minuten. Das Spiel SV TuS Immendingen – SG St. Märgen/St. Peter wurde wegen eines Todesfalls abgesagt.