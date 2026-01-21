– Foto: Lukas Dresmann

SV Grafeld startet in die Wintervorbereitung Vier Testspiele sollen den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde in der 1. Kreisklasse legen

Mit Beginn des neuen Jahres nimmt die 1. Herrenmannschaft des SV Grafeld die Vorbereitung auf die Rückrunde der Saison 2025/26 in der 1. Kreisklasse Osnabrück Nord (A) auf. In mehreren Testspielen will das Team Form, Fitness und Spielabläufe weiterentwickeln. Die klare Botschaft: „Zeit, wieder anzugreifen.“

Blitzturnier zum Auftakt in Essen Den Startschuss setzt ein Blitzturnier am 25. Januar 2026 in Essen. Ab 14.00 Uhr trifft der SV Grafeld dort auf den BV Essen und den SC Sternbusch. Die kurze Turnierform bietet der Mannschaft die Möglichkeit, verschiedene Konstellationen auszuprobieren und früh Wettkampfpraxis zu sammeln. Am 8. Februar 2026 geht es für die Grafelder nach Schinkel. Um 15.00 Uhr wartet mit Blau-Weiß Schinkel ein weiterer Testspielgegner. Die Partie soll dazu dienen, die Abläufe unter Wettkampfbedingungen weiter zu stabilisieren.

Nur wenige Tage später steht das nächste Duell an: Am 14. Februar 2026 gastiert der SV Grafeld um 14.00 Uhr beim VfL Löningen in Lastrup. Generalprobe in Fürstenau Den Abschluss der Testspielserie bildet das Auswärtsspiel bei der Spvg Fürstenau am 22. Februar 2026. Anstoß ist um 15.00 Uhr in Fürstenau. Diese Begegnung dient als letzte Standortbestimmung, bevor es wieder um Punkte in der Liga geht.