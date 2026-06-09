SV Grafeld kehrt in die Kreisliga zurück Mannschaft sichert sich den Aufstieg unter Trainer Oliver Prause von Michael Eggert · Heute, 09:51 Uhr · 0 Leser

Aufstiegsfeier beim neuen Kreisligisten SV Grafeld – Foto: Lucas Dresmann

Großer Jubel beim SV Grafeld. Die Mannschaft hat den direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga Osnabrück geschafft. Nach dem Abstieg im vergangenen Jahr kehrt die Mannschaft bereits nach einer Saison in die höhere Spielklasse zurück.

Das Team von Trainer Oliver Prause belegte in der Abschlusstabelle den zweiten Platz und verpasste die Meisterschaft nur knapp. Am Ende fehlten drei Punkte auf Spitzenreiter Hollenstede. Der Vorsprung auf den drittplatzierten SC Achmer betrug zwei Zähler. Bemerkenswert: Gegen Meister Hollenstede gewann der SV Grafeld beide Saisonspiele. Dagegen gingen die beiden Partien gegen den direkten Konkurrenten Achmer jeweils mit 2:3 verloren.

Großen Anteil am Aufstieg hatten die treffsichersten Offensivspieler der Mannschaft. Julian Stolte war mit 19 Treffern erfolgreichster Torschütze des Teams. Erik Meyer erzielte 15 Tore, Moritz Hemann steuerte 13 weitere Treffer bei. Für Trainer Oliver Prause ist der Aufstieg ein weiterer Erfolg seiner bisherigen Arbeit beim SV Grafeld. Der Coach steht seit vier Jahren an der Seitenlinie des Vereins. Zuvor war er als Trainer und sportlicher Leiter beim Bezirksligisten SV Quitt Ankum tätig.

Macht weiter beim SV Grafeld - Aufstiegstrainer Oliver Prause – Foto: Fupa