SV Gottenheim verlängert erneut mit Tobias Schott und Bujar Gashi

Pünktlich zu Weihnachten freut sich der SV Gottenheim, seinen Anhängern ein Geschenk zu machen und die Verlängerung mit seinem Trainerteam Tobias Schott und Bujar Gashi über den Sommer hinaus bekannt zu geben!
Nach mittlerweile drei gemeinsamen Jahren ist es alles andere als selbstverständlich, dass beide weiterhin ihre Zukunft bei der SVG-Familie sehen. Umso mehr macht es uns stolz, dass wir gemeinsam ein Umfeld schaffen konnten, das von Vertrauen, Offenheit und einem familiären Miteinander geprägt ist – sowohl im Trainer- als auch im Spielerkreis.
Ein wichtiger Beleg dafür ist die außergewöhnliche Konstanz der letzten Jahre: Die Mannschaft ist weitestgehend zusammengeblieben, Abgänge waren kaum zu verzeichnen, und neue Spieler konnten stets schnell integriert werden. Diese Stabilität ist kein Zufall, sondern Ergebnis der kontinuierlichen und menschlich starken Arbeit des gesamten Trainerteams.
Wir sind fest davon überzeugt, dass genau diese Konstanz die Basis für nachhaltigen sportlichen Erfolg bildet. Die Entwicklung der Mannschaft, die enge Bindung innerhalb des Teams und die klare sportliche Idee stimmen uns sehr optimistisch für die kommenden Spielzeiten.
Der SV Gottenheim freut sich daher riesig, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen und blickt voller Zuversicht in die Zukunft. Neben dem Trainerteam der ersten Mannschaft bleibt auch das Trainerteam der zweiten Mannschaft mit Ingo Ochsenhirt und Marc Wilmes weiterhin an Bord – ein weiteres starkes Zeichen für Stabilität und Zusammenhalt im gesamten Verein.