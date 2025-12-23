SV Gottenheim verlängert erneut mit Tobias Schott und Bujar Gashi

Pünktlich zu Weihnachten freut sich der SV Gottenheim, seinen Anhängern ein Geschenk zu machen und die Verlängerung mit seinem Trainerteam Tobias Schott und Bujar Gashi über den Sommer hinaus bekannt zu geben!

Nach mittlerweile drei gemeinsamen Jahren ist es alles andere als selbstverständlich, dass beide weiterhin ihre Zukunft bei der SVG-Familie sehen. Umso mehr macht es uns stolz, dass wir gemeinsam ein Umfeld schaffen konnten, das von Vertrauen, Offenheit und einem familiären Miteinander geprägt ist – sowohl im Trainer- als auch im Spielerkreis.

Ein wichtiger Beleg dafür ist die außergewöhnliche Konstanz der letzten Jahre: Die Mannschaft ist weitestgehend zusammengeblieben, Abgänge waren kaum zu verzeichnen, und neue Spieler konnten stets schnell integriert werden. Diese Stabilität ist kein Zufall, sondern Ergebnis der kontinuierlichen und menschlich starken Arbeit des gesamten Trainerteams.