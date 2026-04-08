SV Gottenheim und TSV Alemannia Fr.-Zähringen ziehen ins Finale ein

Die Spielerinnen des TSV Alemannia Freiburg-Zähringen bejubeln mit den mitgereisten Fans den Einzug ins Pokalfinale. – Foto: Kai Schlischo

755 Zuschauer verschafftem dem Finale um den Verbandspokal im vergangenen Jahr einen angemessenen Rahmen. Im Freiburger Stadtduell setzte sich am Pfingstmontag der Oberligist FC Freiburg-St. Georgen durch einen frühen Treffer von Linnea Heuschert gegen die SG ESV/PSV Freiburg mit 1:0 durch. Dass es in diesem Frühsommer zu einer Final-Partie mit anderen Vereinen kommen wird, stand frühzeitig fest. Beide Endspielteilnehmer aus dem Vorjahr scheiterten vorzeitig. Und doch wird auch in dieser Spielzeit der Sieger des Wettbewerbs aus dem Fußballbezirk Freiburg stammen. Im Endspiel stehen sich der Oberligist SV Gottenheim und der TSV Alemannia Freiburg-Zähringen gegenüber. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.