SV Gottenheim steigt ab, FC Fr.-St. Georgen bleibt Oberligist

Der FC Freiburg-St. Georgen stellt in der kommenden Saison das einzige regionale Team in der Oberliga. – Foto: Achim Keller

Für den SV Gottenheim heißt es nach einem 0:4 beim Hegauer FV Abschied nehmen von der Fußball-Oberliga der Frauen. Der TSV Alemannia Freiburg-Zähringen verzichtet auf den Oberliga-Aufstieg.

Bereits vor dem letzten Spieltag in der Verbands- und Oberliga der Frauen herrschte Klarheit: Der TSV Alemannia Freiburg-Zähringen wird als Meister der Verbandsliga den Gang in die Oberliga nicht antreten. Nach zahlreichen Gesprächen zeichnete sich bereits in den vergangenen Wochen ab, dass es dem südbadischen Pokalsieger und souveränen Verbandsligameister in der kommenden Saison vor allem in der Breite an Qualität fehlen wird. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.