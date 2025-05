SV Gottenheim II gewinnt in Elzach den Bezirkspokal

Ein Pokal-Double wird es für die Fußballerinnen der SG ESV/PSV Freiburg in dieser Saison nicht geben. Der SV Gottenheim II widmet den 3:1-Erfolg im Bezirkspokalfinale einer gestorbenen Teamkollegin.

Als die Gottenheimer Torfrau Isabell Würstlin einen Weitschuss der Freiburgerin Emily Bührle aus dem Winkel fischte (88.) und ein Heber von Theresa Speck in der Nachspielzeit lediglich die Latte des Gottenheimer Tores streifte (95.), war klar: Die Schlussoffensive der SG ESV/PSV Freiburg II konnte dem Bezirkspokalfinale keine Wende mehr geben. Mit 3:1 (2:1) gewann der SV Gottenheim II am Vatertags-Feiertag das Duell der zweiten Mannschaften und Bezirksliga-Teams vor 750 Zuschauern in Elzach. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Siebler (17.), 1:1 Fülle (35.), 2:1 Kötzle (39./Eigentor), 3:1 Mayr (61.). SR: Lewandowski (Freiburg). ZS: 750.