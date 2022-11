SV Gottenheim hat auch gegen den FC Wittlingen wenig Mühe

Ist die Aufmerksamkeit nach dem Sieg gegen Zähringen im Spitzenspiel noch hoch genug? Die Antwort gab der SVG bereits in der ersten Minute: Vanessa Ziegler schickt Lisa Kümmerlin über links, die passgenaue Flanke wird per Kopf von einer Wittlinger Spielerin entschärft. Der Ball kommt erneut zu Ziegler, die nicht lange fackelt und aus 20 Metern abzieht. Ein erstes Ausrufezeichen ist gesetzt, der Ball rauscht keine 20 Zentimeter über die Latte. In der dritten Minute schickt Jana Werz Julia Meyer steil, doch die FC-Abwehr ist auf dem Posten. In der siebten Minute zahlt sich die Dominanz dann aus: Elisa Brenn schickt Vanessa Ziegler steil, die gekonnt zum 1:0 vollendet. Jetzt geht es ganz schnell. Über die rechte Seite arbeitet sich Jana Werz nach vorne durch, zieht in den Strafraum hinein und versenkt das Spielgerät in der kurzen Ecke zum 2:0. In der Folge wird Jana eine aussichtsreiche Situation abgepfiffen, weil sie sich zu sehr mit den Händen eingesetzt hatte (22.) und in der 24. Minute steht Vanessa für den Schiedsrichter im Abseits und nicht auf gleicher Höhe. Dann zeichnet sich Fabienne Grauer im Tor der Gastgeberinnen aus, als sie einen Schuss aus 24 Metern von Jana Werz mit der Hand gerade noch über die Latte lenkt – die Ecke bringt nichts ein. Die Spielerinnen des FC Wittlingen stehen dabei oft zu weit von ihren Gegenspielerinnen entfernt und die Entlastungsangriffe enden deutlich vor dem letzten Drittel. Dennoch sind die Kandertälerinnen ein unbequemer Gegner, der im Mittelfeld gute Aktionen im Zweikampf hat. Anstatt auf das Tor zu schießen kombinieren die Gottenheimerinnen den Ball zu viel vor dem gegnerischen Tor hin und her, kein Tor und Ballverlust sind die Folge. Die Offensive vor der Halbzeit sollte doch das 3:0 bringen: Michaela Seifritz spielt den Ball diagonal zu Lisa Kümmerlin, die den Ball weiter nach vorne treibt und die Flanke vor das Tor bringt, doch der Kopfball von Julia Meyer geht nicht ins Gehäuse. Als Elisa Brenn Jana Werz in Szene setzt, ist der Torschuss nicht genau genug und geht aus relativ kurzer Distanz fast einen Meter am Tor vorbei. Die Führung zur Halbzeit ist mehr als verdient, die Abwehr des SVG wurde in keine gefährliche Situation gebracht.

Was in der ersten Halbzeit fehlte, das wird gleich zu Beginn nach Wiederanpfiff nachgeholt: Elisa Brenn netzt per Foulelfmeter zum 3:0 ein (48.). Den ersten gefährlichen Torschuss auf das Gottenheimer Tor gibt Annika Baumann aus der Distanz ab, für Leonie Landmann ist das Halten aber keine Herausforderung. Ohnehin haben sich die FCW-Akteurinnen zu viel auf Baumann verlassen, die ihr Heil immer wieder über links versucht, aber selten durchsetzen konnte. Ein Freistoß von Wittlingen zeigt, dass die Gastgeberinnen jetzt mehr herausholen wollen. Der Tabellenführer hat weiterhin Chancen, so als Jana Werz versucht den Ball vor dem Tor über Fabienne Grauer zu spielen, was diese nicht zulässt, denn dort stehen zwei Weißhemden zum Einnetzen bereit. Dann stockt allen auf und am Rande des Kunstrasenplatzes der Atem: Nach einer Flanke von rechts setzt Serena Minissale frei vor dem Tor den Ball, keine zwei Meter vor dem Gehäuse stehend, mit einem Schuss, der einen Steigungswinkel von 88 Grad hat, in den Nachthimmel (67.). Das hätte es sein müssen! Sträflich, weil auch Annika Baumann kurze Zeit danach mit ihrem Schuss aus bester Position an Leonie Landmann im Gästetor scheitert. Das wäre der 2:3-Anschluss gewesen und Wittlingen hätte zurück ins Spiel gefunden und die Chance auf einen Punktgewinn gehabt. Gottenheim steigert sein Bemühen wieder und Julia Meyer legt für Vanessa Ziegler ab, die zum 4:0 (80.) trifft. Den Schlusspunkt leitet dann Jessica Placzek über rechts ein, die Diana Reinke bedient. 5:0 in der 88. Minute, das ist später dann auch der Endstand. Sicherlich war der Sieg für Gottenheim in der Höhe hoch verdient, doch zu viele Chancen wurden vergeben und Wittlingen hat sich unter Wert geschlagen.

Der Blick geht jetzt auf das letzte Spiel des Jahres zu, der Hegauer FV kommt mit seiner Zweiten am Sonntag, 27. November, ab 13 Uhr zum Spiel nach Gottenheim. Zehn Siege hat der SVG, die Herbstmeisterschaft ist sicher und die Elf vom Tuniberg steht im Viertelfinale des Verbandspokals, das Ende Februar ansteht. Mit einem Sieg und einem Come-Together mit den treuesten Anhängern, zusammen mit den beiden anderen Damenteams, soll das Fußballjahr dann ausklingen.