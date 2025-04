SV Gonsenheim: Zwölf bleiben, vier kommen

Yannik Ischdonat (links) und Maurice Neukirch (rechts) zählen zu den Leistungsträgern, die bleiben. Dorian Cucchiara (Mitte) zieht es in die USA. – Foto: Michael Fink

Mit 23 oder 24 Feldspielern plus drei Torhütern will der SV Gonsenheim in die neue Saison gehen. 14 plus zwei Plätze sind vergeben. Neben neun Vertragsverlängerungen berichtet Sportvorstand Marvin Bylsma vor dem Heimspiel gegen Aufstiegsaspirant FK Pirmasens (Mittwoch, 19 Uhr, live im VRM-Stream) auch von drei Eigengewächsen, die hoch gezogen werden, und von vier Neuzugängen.

Dass David Vodi (22, VfB Bodenheim), ein schneller, variabler Offensivspieler, kommen wird, ist schon länger bekannt. Bereits Anfang 2024 kam der damalige Landesliga-Goalgetter von RWO Alzey, der auf dem Mainzer Lerchenberg groß wurde, mehrmals am Wildpark ins Probetraining. Und ging dann den Zwischenschritt über die Verbandsliga. Speed am offensiven Flügel erhofft sich Bylsma auch von Robin Hofmann (20, TuS Hornau), der in der Gonsenheimer U19 unter dem neuen Chefcoach Luca Vanni gespielt hatte, dann aber ebenfalls einen Zwischenschritt Richtung Oberliga einlegen sollte. Hessische Geschichte soll sich fortsetzen

In seiner Jugendzeit bei Schott Mainz und Darmstadt 98 hatte man beim SVG bereits Abwehrspieler Josef Elhajj (20, Hanauer SC), der sich zum Hessenliga-Stammspieler gemausert hat, auf dem Schirm. Im Sturmzentrum ist Leon Löber (21) zu Hause, der die Jugend bei seinem Heimatverein Orlen verbrachte und dann beim SV Wiesbaden in Gruppen- und Verbandsliga regelmäßig traf. „Mit Spielern, die unterklassig in Hessen gebombt und sich in jeder neuen Liga angepasst haben, haben wir gute Erfahrungen gemacht“, merkt Bylsma an. Die Anspielung passt beispielsweise auf Abdellatif El Mahaoui – einem von zwei fest stehenden Abgängen. Der Goalgetter „strebt Richtung Regionalliga“, so Bylsma. Dorian Cucchiara geht mit Stipendium in die USA. Bleiben werden Paul Simon, Christian Jindra, Nokouri Hangatta, Lukas Rodwald, Maurice Neukirch, Tibor Engler, Enes Coric, Yannik Ischdonat und Cem Demir. „Als klar war, dass Luca Cheftrainer wird, haben wir eine sehr wichtige Achse definiert“, erzählt Bylsma, „diese Achse haben wir halten können. Da sind Jungs mit viel Erfahrung dabei. In den nächsten Wochen wird noch der ein oder andere Name dazu kommen.“