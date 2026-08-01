SV Gonsenheim will zum Auftakt ein „Feuerwerk abbrennen“

Torwart Paul Simon beschreibt die veränderte Stimmung beim SV Gonsenheim als „professioneller, mit Spaß drumherum“. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Mainz. 15 der vergangenen 16 Spielzeiten verbrachte der SV Gonsenheim in der Fußball-Oberliga. Zum Saisonauftakt am Sonntag (15 Uhr) kommt Aufsteiger Rot-Weiß Wittlich, der bis 2019 noch in der Kreisliga A Mosel aktiv war. Und doch ist nicht so recht klar, wer bei dieser Paarung das Greenhorn ist. Denn für das, was die Gäste um Ex-FCK-Profi Jan-Lucas Dorow oder den früheren 05-II-Spieler Behadil Sabani an höherklassiger Erfahrung mitbringen, müssten die SVG-Talente noch groß Karriere machen.

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RW-Sportchef Salvatore Augello hatte schon Regionalliga-Träume offenbart. Nicht nur die unter vielen anderen mit den Schott-Spielern Etienne Portmann und Dennis De Sousa Oelsner verstärkte TuS Mechtersheim oder die hoch gehandelte SV Elversberg II sind alles, nur keine normalen Aufsteiger. Auch Wittlich wird direkt als Anwärter auf das vordere Drittel gehandelt.