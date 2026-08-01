SV Gonsenheim will zum Auftakt ein „Feuerwerk abbrennen“

Mainz. 15 der vergangenen 16 Spielzeiten verbrachte der SV Gonsenheim in der Fußball-Oberliga. Zum Saisonauftakt am Sonntag (15 Uhr) kommt Aufsteiger Rot-Weiß Wittlich, der bis 2019 noch in der Kreisliga A Mosel aktiv war. Und doch ist nicht so recht klar, wer bei dieser Paarung das Greenhorn ist. Denn für das, was die Gäste um Ex-FCK-Profi Jan-Lucas Dorow oder den früheren 05-II-Spieler Behadil Sabani an höherklassiger Erfahrung mitbringen, müssten die SVG-Talente noch groß Karriere machen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
RW-Sportchef Salvatore Augello hatte schon Regionalliga-Träume offenbart. Nicht nur die unter vielen anderen mit den Schott-Spielern Etienne Portmann und Dennis De Sousa Oelsner verstärkte TuS Mechtersheim oder die hoch gehandelte SV Elversberg II sind alles, nur keine normalen Aufsteiger. Auch Wittlich wird direkt als Anwärter auf das vordere Drittel gehandelt.
Doch beim SVG weiß man, worauf es in der Oberliga ankommt. „Jeder bekommt mit, was in dieser Liga los ist“, sagt Kapitän Paul Simon. „Für Vereine wie Gau-Odernheim, Eisbachtal oder Gonsenheim geht es mehr denn je um den Zusammenhalt. Erfolg kommt nur über die Gemeinschaft.“ Diese Mentalität trage das neu zusammengestellte Gefüge in sich. „Wir haben nun einmal nicht das Geld, das andere haben“, sagt der Torwart, „und das finde ich persönlich auch gut so.“
Simon mag, das merkt man ihm an, echten, bodenständigen Amateursport mit regem Vereinsleben. Genau dem haben sie sich in Gonsenheim ganz explizit verschrieben, als vor einem Jahr Luca Vanni das Traineramt übernommen hatte. Der SVG hatte zuvor ein eher kühles, technokratisches Image entwickelt. Es wurde gegengesteuert. Rückblickend, sagt Simon, brachte das bei allen Vorteilen aber auch Probleme mit sich.
„Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass wir zu sehr eine Spaßtruppe geworden sind. Wizard und Tischtennis vor dem Training sind ja schön und gut, aber das wurde ein bisschen zu sehr ausgereizt. Und ich hatte als Kapitän nicht so sehr die Hand drüber, wie ich sollte. Wir waren vielleicht ein bisschen zu euphorisch bezüglich allem, was neu war.“
Nicht, dass das Gesellige, Zwischenmenschliche nun zu kurz kommt, wie Teamevents oder das Trainingslager bewiesen haben. Doch verbunden mit dem Konkurrenzkampf, der ob vieler Verletzungen und mangelnder Leistungsdichte vorige Saison oft fehlte, spürt der Torwart einen neuen Zug, einen anderen Spirit.
Als „professioneller, mit Spaß drumherum“ ordnet Simon die Stimmungslage ein. Und betont, wie sehr die Spieler, auch wenn sie Konkurrenten sind, einander selbst in Testspielen abfeiern, welche Energie auf dem Platz herrscht und von der Bank kommt. Wozu das tabellarisch führt, wird sich zeigen. Konkrete Ziele nennen Vanni und Simon nicht. Aber eine sorgenfreiere Saison als die vorige soll es schon sein.
„Die Neuen sind schon top integriert“, sagt Simon, „der Konkurrenzkampf hat sich deutlich verschärft. Dadurch sind die Intensität und die Trainingsqualität besser.“ Das zeigte sich in den Augen des Torhüters auch in den Testspielen, wo gegen Darmstadt II (1:1), SC Hanau (3:3) und FC Eddersheim (2:3) jeweils Siege drin gewesen seien. „Wir haben immer noch das Manko, dass wir mehr Tore machen müssen.“ Gegen den untypischen Aufsteiger will Simon „auf dem eigenen Platz direkt ein Feuerwerk abbrennen“. Sein Credo: „Du kriegst in meinen Augen meistens das, was du verdienst.“