SV Gonsenheim will Titelkandidat FC Kaiserslautern II ärgern

Bleibt der SV Gonsenheim (hier am Ball: Yannik Steven Ischdonat) im Flow oder ist der FCK II eine Nummer zu groß? – Foto: Michael Wolff - Archiv

Mainz. Den Tabellenkeller der Oberliga hat der SV Gonsenheim mit einer perfekten Englischen Woche so gut wie zugeschlossen. Nun gilt es, in den Titelkampf einzugreifen. Die beiden punktgleichen Top-Teams kommen nacheinander an den Wildpark. Den Auftakt macht diesen Sonntag (15 Uhr) der 1. FC Kaiserslautern II. Das Spiel ist im VRM-Livestream zu sehen .

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„Da kommt eine richtige Bombe auf uns zu“, weiß SVG-Trainer Luca Vanni nicht nur angesichts der 0:7-Klatsche aus der Hinrunde. Doch es ist die Zeit, den Bock umzustoßen. Bei RW Koblenz (2:1) gelang im zehnten Versuch der erste Dreier. Achtmal kein Sieg gegen die Pfälzer gelang seit September 2021, als Christian Jindra, Yannik Ischdonat und Ferhat Gündüz am „Betze“ ein 1:0 erbeuteten.