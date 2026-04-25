SV Gonsenheim will Titelkandidat FC Kaiserslautern II ärgern

Mainz. Den Tabellenkeller der Oberliga hat der SV Gonsenheim mit einer perfekten Englischen Woche so gut wie zugeschlossen. Nun gilt es, in den Titelkampf einzugreifen. Die beiden punktgleichen Top-Teams kommen nacheinander an den Wildpark. Den Auftakt macht diesen Sonntag (15 Uhr) der 1. FC Kaiserslautern II. Das Spiel ist im VRM-Livestream zu sehen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Da kommt eine richtige Bombe auf uns zu“, weiß SVG-Trainer Luca Vanni nicht nur angesichts der 0:7-Klatsche aus der Hinrunde. Doch es ist die Zeit, den Bock umzustoßen. Bei RW Koblenz (2:1) gelang im zehnten Versuch der erste Dreier. Achtmal kein Sieg gegen die Pfälzer gelang seit September 2021, als Christian Jindra, Yannik Ischdonat und Ferhat Gündüz am „Betze“ ein 1:0 erbeuteten.
„Wir freuen uns darauf, dass wir uns mit einer absoluten Topmannschaft messen können“, blickt Vanni auf die „für mich mit Abstand beste Mannschaft der Liga“. Einzelspieler, Spieldynamik, Ballbesitzspiel, Umschalten, Erfahrung – alles top. Der SVG geht es mit einer lange nicht mehr erlebten, tabellarischen Entspanntheit an. Und viel Vorfreude, besonders bei Co‑Trainer Sven Liebisch.
„Ich bin seit meiner Geburt Mitglied beim FCK. Wenn du 90er-Jahre-Kind bist, war der 1. FC Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz die klare Nummer eins“, erzählt Liebisch. Auch Sohn Emil ist FCK-Mitglied und wird als Einlaufkind am Sonntag dabei sein – an der Hand von Ex-Profi Jean Zimmer, der das Lauterer Spiel im Mittelfeldzentrum auf ein anderes Level hievt. „Da kriege ich nur beim Erzählen Gänsehaut“, sagt der stolze Papa. „Er ist damals im besten Fußballalter zum FCK zurückgekommen, hat die ganze Geschichte in der Dritten Liga geschultert. Beim DFB-Pokal-Finale hat er ein Pensum abgespult, das ich abgefeiert habe.“
Für 90 Minuten wird der Gonsenheimer Co-Trainer den Roten Teufel in sich im Zaum halten. „Unsere Form ist gut, wir spielen daheim, tun uns auf Kunstrasen leichter und sie haben auch mal geschwächelt zuletzt“, sagt Vanni, „der Druck liegt deutlich mehr bei ihnen. Und wir wissen, dass wir aus dem Hinspiel enorm was gutzumachen haben.“
Für Jindra beginnt die Abschiedstour, genauso wie für Noah Dietze (USA), Benjamin Basic (Basara), Robin Hofmann (Eddersheim) und Leon Löber, die den SVG allesamt verlassen werden. Mit Marlon Müller und Josef Elhajj sind nun elf Vertragsverlängerungen durch. Zudem wird Top-Talent Titus Henseler, der kommende Saison noch U19 spielen könnte, hochgezogen.
Auch drei Neuzugänge sind fix. Linksverteidiger Jonas Dalbert (28) ist seit langem Führungsspieler bei Verbandsligist Walluf und soll am Wildpark die Achse routinierter Spieler stärken. Ebenfalls auf der linken Seite, aber potenziell weiter vorn, ist der schnelle Linksfuß Hannes Jensen (20) zu Hause. Beim FK Pirmasens aktiv geworden, geht es nach einem Jahr bei Landesligist Billigheim-Ingenheim nun studienbedingt nach Mainz.
Bestens bekannt ist dort Dorian Cucchiara (23), der nach einem Jahr in den USA nach Gonsenheim zurückkehrt. Den Mittelfeld-Techniker, der beim TSV Schott in der Regionalliga und bei Mainz 05 in der U17-Bundesliga Erfahrung sammelte, nimmt man am Wildpark mit Kusshand wieder in Empfang. Bis Ende Mai will Sportvorstand Marvin Bylsma mit den Personalplanungen durch sein.