SV Gonsenheim will schnell raus aus dem Abstiegskampf In Karbach startet der Oberligist SVG in das Fußballjahr 2026 +++ Nach einem schwierigen Halbjahr fühlt sich das Team gerüstet für die Restrunde – und wieder heimisch von Torben Schröder · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Die Fußballer des SV Gonsenheim freuen sich, dass sie in der Restrunde wieder komplett auf dem Sportplatz am Wildpark spielen können, nachdem dies zu Beginn der Hinrunde wegen einer Sanierung nicht möglich war. Foto: Kristina Schäfer (Archiv)

Mainz. Es war der große Augenöffner in der Hinrunde der Oberliga. Wie der SV Gonsenheim, neu formiert und schlecht gestartet, den hoch gehandelten FC Emmelshausen-Karbach nieder gekämpft und überrollt hatte beim 3:0, das setzte Maßstäbe. Nun steht, nach dreimonatiger Winterpause, der Punktspiel-Auftakt an – in Karbach (Samstag, 15.30 Uhr).

Endlich wieder zu Hause „Wir sind sehr, sehr gut vorbereitet", ist Trainer Luca Vanni sicher. Die Testspiele gaben Rückenwind, zuletzt der hart erkämpfte 2:0-Sieg in einem echten Testspiel-Derby mit Wettkampfcharakter gegen Liga-Konkurrent TSV Gau-Odernheim, zuvor das rauschende 5:1 gegen den ambitionierten Verbandsligisten FC Basara Mainz. Und auch an den sieglosen Spielen gegen Eddersheim (2:2), Eintracht Frankfurt II (1:3) und Darmstadt 98 II (2:2) fand Vanni viel Positives.

„Erst einmal“, unterstreicht der 31-Jährige, „sind wir glücklich darüber, in Gonsenheim trainieren und spielen zu können.“ Das war in der Hinrunde lange nicht der Fall, nun liegt der neue Kunstrasen und ist auch gut eingespielt. „Und es hat uns gut getan, dass wir jetzt ein halbes Jahr zusammen sind. Gewisse Abläufe sitzen, Spieler haben sich weiterentwickelt, elementare Spieler sind zurückgekommen und fit.“ Luca Vanni: „Wir sind deutlich weiter, als wir im Sommer waren“ Die Hoffnung ist, dass die eklatante Verletzungsmisere ihr Ende findet. Spieler wie Maurice Neukirch, Elias Walter oder Jan Vogel haben ihre teils langwierigen Blessuren überwunden. Nokouri Hangatta ist nach seiner geplanten Schulter-OP wieder im Training. Gleichwohl sind mit Lukas Rodwald, Tibor Engler, Leon Löber, Aid Sulejmani sowie vermutlich Tom Luft und Leart Haskaj bis zu einem halben Dutzend Ausfälle zu erwarten – Luxus, nach Maßstäben dieser Saison.