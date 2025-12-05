SV Gonsenheim will „die Zitrone auspressen“

Dass die beiden Vorbereiter, die auch in Summe jünger sind als der Torschütze, trotz der „Ball raus“-Rufe von der Bank weitergespielt haben, ist verständlich, aus der Emotion und der sportlichen Lage heraus. Die Fairplay-Geste wird häufiger missbraucht. Gegen Auersmacher (0:1) „ging das nach zehn Minuten schon los“, wie sich Kapitän Paul Simon erinnert. Gündüz ist versöhnlich gestimmt: „Da ist viel Adrenalin dabei in einem wichtigen Spiel, das ist völlig normal. Ich nehme die Entschuldigung an.“

So wurde die emotionale Aufwallung schnell zur Randgeschichte, zumal sie ohne Folgen blieb. „Ich trenne so etwas“, sagt SVG-Trainer Luca Vanni, „Derby, Flutlicht, da ist Geschichte drin, viele waren auch schon auf der anderen Seite.“ So wie die Ex-Gonsenheimer Noah Juricinec und Belel Meslem, mit denen Simon noch zusammen stand. Der SVG-Keeper biss für seinen Einsatz auf die Zähne, andere spielten mit Erkältung und muskulären Problemen. Die Gonsenheimer laufen auf der allerletzten Rille. Die Elf, die nicht zur Verfügung stand, hätte gegen die, die spielen konnte, gute Chancen.

Für SV Gonsenheim geht es gegen FV Dudenhofen um viel