SV Gonsenheim will „die Zitrone auspressen“

Mainz. So schnell die Emotionen hoch gekocht waren in der Schlussphase des Oberliga-Derbys zwischen dem SV Gonsenheim und dem TSV Gau-Odernheim (1:2), so schnell konnte man auch wieder normal miteinander reden. TSV-Chefcoach Florian Diel und der spielende SVG-Cotrainer Ferhat Gündüz gaben sich die Hand, während die Trainerteams ihre Rindswürste verspeisten.
Dass Gündüz das 1:2 schoss, während Gau-Odernheims Kapitän Jakob Friedrich einige Meter daneben schreiend am Boden lag, hatte Erregung ausgelöst. „Wenn ein Foul begangen worden wäre oder ich gesehen hätte, dass eine Verletzung vorliegt, hätte ich den Ball ins Aus geschossen“, betont Gündüz. Egal, dass er frei vor der Hütte stand: „Mir ist wichtiger, mein Gesicht nicht zu verlieren, als ein Tor zu schießen.“
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Dass die beiden Vorbereiter, die auch in Summe jünger sind als der Torschütze, trotz der „Ball raus“-Rufe von der Bank weitergespielt haben, ist verständlich, aus der Emotion und der sportlichen Lage heraus. Die Fairplay-Geste wird häufiger missbraucht. Gegen Auersmacher (0:1) „ging das nach zehn Minuten schon los“, wie sich Kapitän Paul Simon erinnert. Gündüz ist versöhnlich gestimmt: „Da ist viel Adrenalin dabei in einem wichtigen Spiel, das ist völlig normal. Ich nehme die Entschuldigung an.“
So wurde die emotionale Aufwallung schnell zur Randgeschichte, zumal sie ohne Folgen blieb. „Ich trenne so etwas“, sagt SVG-Trainer Luca Vanni, „Derby, Flutlicht, da ist Geschichte drin, viele waren auch schon auf der anderen Seite.“ So wie die Ex-Gonsenheimer Noah Juricinec und Belel Meslem, mit denen Simon noch zusammen stand. Der SVG-Keeper biss für seinen Einsatz auf die Zähne, andere spielten mit Erkältung und muskulären Problemen. Die Gonsenheimer laufen auf der allerletzten Rille. Die Elf, die nicht zur Verfügung stand, hätte gegen die, die spielen konnte, gute Chancen.
„Ich würde niemals die Mannschaft schlecht reden“, blickt Simon auf die bislang geringe Punkteausbeute, „jeder, der da ist und laufen kann, gibt alles.“ Die Eingespieltheit fehlt laut Vanni völlig, personelle Konstanz ist ein Wunschtraum. Sonntag (15 Uhr) gegen Aufsteiger FV Dudenhofen „wollen wir noch einmal alles reinwerfen, die Zitrone auspressen“. Bis dahin werde vor allem behandelt und regeneriert. Drei der letzten vier Halbzeiten, betont Vanni, waren gut bis sehr gut. Und mit einem Dreier gegen den Viertletzten bliebe die Abstiegszone in beruhigender Entfernung.
Und dann? „Reset“, fordert Simon, „ich habe den Jungs gesagt: Macht mal vier Wochen ganz andere Sachen. Die Winter- ist für uns eine Sommervorbereitung, da geht es von vorne los.“ Mit der Hoffnung auf viele Rückkehrer und eine stabile Formkurve. „Ich habe vollstes Vertrauen in alle Beteiligten“, betont der Kapitän, „und man sieht ja auch immer wieder, dass es geht.“ Etwa beim starken 3:0 gegen Wiesbach zuvor.
Bis zur Winterpause ist Gündüz reaktiviert worden. Nach seinem ersten Saisontor hat der 38-Jährige Blut geleckt: „Ich versuche mich weiterhin fit zu halten und helfe da, wo es nötig ist, sei es hinten, sei es vorne. Ich will das Beste für den Verein geben.“ Nun werde besprochen, in welcher Rolle es weitergeht. Sonntag steht Gündüz jedenfalls wieder im Kader. Fast hätte er schon früher das 1:2 erzielt, ein Direktschuss mit links ging knapp vorbei. „Das sind die Nuancen, die in den meisten Oberligaspielen entscheiden“, sagt Vanni.