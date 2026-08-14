SV Gonsenheim vor TuS Koblenz: „Ein richtig geiles Spiel“

SV-Gonsenheim-Trainer Luca Vanni muss auf den Heimvorteil im Wildpark verzichten. In seinem Team freut sich ein Spieler besonders auf die TuS Koblenz. Foto: Kristina Schäfer - Archiv

Mainz. Mehr als fünf Wochen. Sieben Spiele. So lang ist die Wartezeit des SV Gonsenheim auf eine Rückkehr an den heimischen Wildpark. Gegen TuS Koblenz (Samstag, 14 Uhr) und Wormatia Worms (29. August), die erfahrungsgemäß die größten Fan-Mengen in der Oberliga mitbringen, geht es aus Sicherheitsgründen auf die Bezirkssportanlage Mombach.

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Nach dem Dreier im Rheinhessen-Duell beim TSV Gau-Odernheim (1:0) und dem souveränen Pokal-Erfolg in Waldalgesheim (4:0) stehen zudem drei weitere Gastspiele an – in der vierten Runde, angesetzt auf den 2. September, bei West-Landesligist TuS Hackenheim –, ehe am 8. September im FV Diefflen mal wieder eine Mannschaft auf der eigentlichen Gonsenheimer Heimspielstätte aufschlägt. Sicher kein Vorteil, aber auch beim Reise-Marathon in der vorigen Hinserie, als der Kunstrasen am Wildpark erneuert wurde, gab es keine Ausreden.