SV Gonsenheim vor TuS Koblenz: „Ein richtig geiles Spiel“

Mainz. Mehr als fünf Wochen. Sieben Spiele. So lang ist die Wartezeit des SV Gonsenheim auf eine Rückkehr an den heimischen Wildpark. Gegen TuS Koblenz (Samstag, 14 Uhr) und Wormatia Worms (29. August), die erfahrungsgemäß die größten Fan-Mengen in der Oberliga mitbringen, geht es aus Sicherheitsgründen auf die Bezirkssportanlage Mombach.
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Nach dem Dreier im Rheinhessen-Duell beim TSV Gau-Odernheim (1:0) und dem souveränen Pokal-Erfolg in Waldalgesheim (4:0) stehen zudem drei weitere Gastspiele an – in der vierten Runde, angesetzt auf den 2. September, bei West-Landesligist TuS Hackenheim –, ehe am 8. September im FV Diefflen mal wieder eine Mannschaft auf der eigentlichen Gonsenheimer Heimspielstätte aufschlägt. Sicher kein Vorteil, aber auch beim Reise-Marathon in der vorigen Hinserie, als der Kunstrasen am Wildpark erneuert wurde, gab es keine Ausreden.
„Es ist keine weite Anreise, von daher ist es schon ein Heimspiel“, blickt Vassilios Polichronakis auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Club, „aber ein richtiges Heimspiel wäre in Gonsenheim.“ Die vorige Rückserie verbrachte der Außenverteidiger bei der TuS. Und war direkt Feuer und Flamme. „Das war Liebe auf den ersten Blick“, erzählt der 25-Jährige, „eine richtig schöne Zeit. Der Verein wird in meinem Herzen bleiben. Die Fans sind überragend, das Umfeld ist top. Ich wurde überragend aufgenommen und werde Fan bleiben – aber in den 90 Minuten natürlich nicht.“
Der Wiesbadener, der zur Berufsschule nach Frankfurt pendelt, befindet sich im zweiten Lehrjahr seiner kaufmännischen Ausbildung im Gesundheitswesen. Da wurde das tägliche Pkw-Pendeln nach Koblenz irgendwann ein bisschen viel. Schon im Winter gab es Kontakt zum SVG, nun klappte der Wechsel. Anes Abdiovski und Dorian Cucchiara waren in seiner Zeit beim TSV Schott 2022/23 Teamkollegen, Jan Vogel war es in der Jugend von Wehen Wiesbaden. In Rathenow und Bremen sammelte Polichronakis Regionalliga-Erfahrung, anderthalb Jahre in Friedberg folgten.
Keine weiten Fahrten mehr, das war sein Ziel. „Luca Vanni ist ein super Trainer, der die Spieler immer wieder verbessern will“, sagt der Flügelspieler. Der zur Hälfte neu formierte Kader sei bereits gut zusammengewachsen. Wie sehr der Derby-Dreier beflügelt hat, habe man im Pokal gesehen. Und das durchrotiert. „Da sieht man die Qualität im Kader“, sagt Polichronakis. „Ich habe keinen einzigen Wechsel vorgenommen, nur um zu rotieren“, betont Vanni. „wir wollten Frische, und die Jungs haben es sich verdient.“
Frische wird es auch gegen Koblenz brauchen. Polichronakis weiß, was auf die Gonsenheimer zukommt: „Uns erwartet eine abgezockte, spielstarke Herrenmannschaft mit erfahrenen Jungs wie Von der Bracke oder Grgic, die mit einigen Fans anreisen wird. Ich traue ihnen zu, oben mitzuspielen und im besten Fall aufzusteigen. Es würde mich freuen, wenn sie dahin kommen, wo sie hingehören.“ Aber natürlich ohne Punkte vom SV Gonsenheim. Vorige Saison gab es zwei Unentschieden (0:0, 1:1).
Kurios: Am Wildpark gewann die TuS in der Fußball-Neuzeit immer, aber aus drei Ausweichgastspielen in Mombach sprang nur ein Punkt heraus. „Wir freuen uns auf ein richtig geiles Spiel“, sagt Vanni. „Koblenz startet mit sechs Punkten, ohne Gegentor, und hat das klare Ziel aufzusteigen. Aber wir bringen Selbstvertrauen mit, wollen einfach performen und fühlen uns bereit.“