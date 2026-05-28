 2026-05-15T09:36:57.455Z

Transfers

SV Gonsenheim verpflichtet Abdiovski

Defensivspieler kommt von Emmelshausen-Karbach zurück nach Rheinhessen

von Torben Schröder · Heute, 14:23 Uhr · 0 Leser
Beharrlicher Zweikämpfer: Anes Abdiovski (rechts) spielt künftig im SVG-Trikot am Wildpark.
Beharrlicher Zweikämpfer: Anes Abdiovski (rechts) spielt künftig im SVG-Trikot am Wildpark. – Foto: Michael Fink

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Exaurce Ndosi Papela
Exaurce Ndosi Papela
Anes Abdiovski
Anes Abdiovski

Der SV Gonsenheim bastelt weiter an seinem Kader für die neue Saison. Nach Exaurce Papela hat auch Anes Abdiovski beim Oberligisten unterschrieben.

Kontinuierliche Entwicklung

Papela spielte als A-Jugendlicher bereits zwei Jahre unter SVG-Chefcoach Luca Vanni am Wildpark. Der jüngere Bruder von Fußballprofi Merveille Papela wurde ebenfalls, bis zur C-Jugend, bei Mainz 05 ausgebildet und legte als Aktiver über die Stationen VfB Bodenheim und FC Basar in Landes- und Verbandsliga eine beständige Entwicklung hin, bis zum Leistungsträger beim Aufstiegsaspiranten. Der 21-Jährige ist ein lautstarker, fleißiger und spielstarker Mann für das zentrale Mittelfeld.

Drei Jahre Oberliga-Stammkraft

Dort, auf der Sechserposition, aber auch in der Abwehr ist Abdiovski zu Hause. Bei Wehen Wiesbaden und den Kickers Offenbach in der Junioren-Bundesliga ausgebildet, ging es zur Schott-U19. In der Oberliga durchgesetzt hat sich der inzwischen 23-Jährige dann bei Alemannia Waldalgesheim. Es folgten zwei Spielzeiten als Stammkraft in Karbach. Nun kehrt der für seine robuste Spielweise bekannte Kostheimer nach Rheinhessen zurück.

Weitere Transfers sind geplant

Gut ein halbes Dutzend Kaderplätze ist noch offen, neben weiteren Verlängerungen plant Sportvorstand Marvin Bylsma auch mit externen Neuzugängen. Ein dritter Torwart sowie Qualitätsspieler für Abwehr und Angriff werden vordringlich gesucht.