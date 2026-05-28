SV Gonsenheim verpflichtet Abdiovski

Der SV Gonsenheim bastelt weiter an seinem Kader für die neue Saison. Nach Exaurce Papela hat auch Anes Abdiovski beim Oberligisten unterschrieben.
Kontinuierliche Entwicklung
Papela spielte als A-Jugendlicher bereits zwei Jahre unter SVG-Chefcoach Luca Vanni am Wildpark. Der jüngere Bruder von Fußballprofi Merveille Papela wurde ebenfalls, bis zur C-Jugend, bei Mainz 05 ausgebildet und legte als Aktiver über die Stationen VfB Bodenheim und FC Basar in Landes- und Verbandsliga eine beständige Entwicklung hin, bis zum Leistungsträger beim Aufstiegsaspiranten. Der 21-Jährige ist ein lautstarker, fleißiger und spielstarker Mann für das zentrale Mittelfeld.
Drei Jahre Oberliga-Stammkraft
Dort, auf der Sechserposition, aber auch in der Abwehr ist Abdiovski zu Hause. Bei Wehen Wiesbaden und den Kickers Offenbach in der Junioren-Bundesliga ausgebildet, ging es zur Schott-U19. In der Oberliga durchgesetzt hat sich der inzwischen 23-Jährige dann bei Alemannia Waldalgesheim. Es folgten zwei Spielzeiten als Stammkraft in Karbach. Nun kehrt der für seine robuste Spielweise bekannte Kostheimer nach Rheinhessen zurück.
Weitere Transfers sind geplant
Gut ein halbes Dutzend Kaderplätze ist noch offen, neben weiteren Verlängerungen plant Sportvorstand Marvin Bylsma auch mit externen Neuzugängen. Ein dritter Torwart sowie Qualitätsspieler für Abwehr und Angriff werden vordringlich gesucht.