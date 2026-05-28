SV Gonsenheim verpflichtet Abdiovski Defensivspieler kommt von Emmelshausen-Karbach zurück nach Rheinhessen von Torben Schröder · Heute, 14:23 Uhr · 0 Leser

Beharrlicher Zweikämpfer: Anes Abdiovski (rechts) spielt künftig im SVG-Trikot am Wildpark. – Foto: Michael Fink

Der SV Gonsenheim bastelt weiter an seinem Kader für die neue Saison. Nach Exaurce Papela hat auch Anes Abdiovski beim Oberligisten unterschrieben.

Kontinuierliche Entwicklung Papela spielte als A-Jugendlicher bereits zwei Jahre unter SVG-Chefcoach Luca Vanni am Wildpark. Der jüngere Bruder von Fußballprofi Merveille Papela wurde ebenfalls, bis zur C-Jugend, bei Mainz 05 ausgebildet und legte als Aktiver über die Stationen VfB Bodenheim und FC Basar in Landes- und Verbandsliga eine beständige Entwicklung hin, bis zum Leistungsträger beim Aufstiegsaspiranten. Der 21-Jährige ist ein lautstarker, fleißiger und spielstarker Mann für das zentrale Mittelfeld.

Drei Jahre Oberliga-Stammkraft Dort, auf der Sechserposition, aber auch in der Abwehr ist Abdiovski zu Hause. Bei Wehen Wiesbaden und den Kickers Offenbach in der Junioren-Bundesliga ausgebildet, ging es zur Schott-U19. In der Oberliga durchgesetzt hat sich der inzwischen 23-Jährige dann bei Alemannia Waldalgesheim. Es folgten zwei Spielzeiten als Stammkraft in Karbach. Nun kehrt der für seine robuste Spielweise bekannte Kostheimer nach Rheinhessen zurück.