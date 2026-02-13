SV Gonsenheim: Vanni und sein Trainer-Team verlängern

Luca Vanni (links) gibt beim SV Gonsenheim auch weiterhin den Takt vor, gemeinsam mit seinen Cotrainern Sven Liebisch (stehend) und Ferhat Gündüz (sitzend). – Foto: Michael Wolff

Auf die Debüt-Saison wird eine weitere folgen. Der SV Gonsenheim hat den Vertrag mit seinem Cheftrainer Luca Vanni verlängert. Auch in Sachen Kaderplanung setzt der Oberliga-Tabellenzehnte auf Kontinuität, wie Sportvorstand Marvin Bylsma sagt.

Die Cotrainer Ferhat Gündüz und Sven Liebisch haben ebenfalls verlängert. „Das Team harmoniert gut“, betont Bylsma, der trotz des enttäuschenden Tabellenstands von einem „Vertrauensverhältnis“ zu Vanni spricht: „Man muss die Hinrunde einfach fair bewerten. Nun haben wir eine Heimspielstätte, Trainerteam und Mannschaft haben sich gefunden, die Verletzten kommen mehr und mehr zurück. Wir haben das Gefühl, dass wir deutlich mehr zeigen können, und man merkt, dass auch die Spieler dieses Gefühl haben.“

Welche entscheidende Hürde es für die Verlängerung gab, was sich in der Winterpause am Kader getan hat, wie es um die Kaderplanung steht und wie Vanni den Dreiklang aus Chefcoach, Selbstständigkeit und Familienvater meistert, steht im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.