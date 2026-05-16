SV Gonsenheim: Vanni platzt der Kragen

Luca Vanni spricht sehr ungern über Schiedsrichterleistungen. Doch nun ist das Fass übergelaufen. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Immer wieder hat Luca Vanni sich auf die Zunge gebissen. Doch nun, am drittletzten Oberliga-Spieltag, platzt es aus dem Trainer des SV Gonsenheim raus. „Die Schiri-Qualität in der Liga ist einfach schlecht“, schimpft Vanni nach dem 2:3 (1:2) beim FV Diefflen. „Und wir waren nach dem 1:0 auch schlecht.“

Gänzlich anders fing die Partie an. Enes Corics Führungstor nach einer Ecke (9.) war schon verdient. „Wir können das zweite Tor machen“, unterstreicht Vanni, „dann haben wir einen Blackout. Ich verstehe es nicht, diese Passivität ist mir ein Rätsel. Das 1:1 war mit Ansage.“ Der SVG produzierte reihenweise Ballverluste, Fabian Scheffer glich nach Einwurf und Flanke aus (37.).

Sechs Punkte und zehn Tore beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone. Das kann nur noch theoretisch schief gehen. Augenblicke fehlten zur rechnerischen Rettung. Dann ließ der SVG sich am Flügel mit einem Doppelpass überwinden, und FVD-Urgestein Fabian Poß nickte wuchtig zum Siegtor der Saarländer ein (90.+4).

Schiri zögert lange - und zieht dann Rot

Vollends gekippt sind Spiel und Trainer-Laune in Minute 42. Langer Ball, Noah Dietze hält Fabian Poß mittig vor dem Tor fest. Der Schiri zögert lange, zeigt dann auf den Punkt – und zieht Rot. Regeltechnisch war Dietzes vierter (!) Platzverweis diese Saison vertretbar. „Du darfst niemals eine Doppelbestrafung machen, wenn du dir nicht sicher bist“, findet Vanni. Fatih Günes verwandelte (44.).

Erst zum zweiten Mal in dieser Saison war Vanni, wie er sagt, in der Halbzeitpause richtig wütend. Seine Spieler hätten sich viel zu viel mit dem Unparteiischen beschäftigt. Dass dieser wiederum nach dem Spiel allseitig so ziemlich das einzige Gesprächspartner gewesen sei, spreche Bände.

Pfingstmontag gegen Idar-Oberstein

Diefflen ließ das 3:1 liegen, zweimal rettete Aluminium und Torwart-Talent Joah Schneider zeigte einige Paraden. Die Saarländer schwächten sich mit Marvin Hessedenz' Ampelkarte selbst (66.). Das ermöglichte Nokouri Hangatta den Ausgleich, wieder nach einer Ecke (80.). „Wir sind dem 3:2 sogar einen Ticken näher“, sagt Vanni. Doch ein weiterer Defensiv-Schnitzer besiegelte die vierte Pleite am Stück.

Der SVG kann den Ligaverbleib am Pfingstmontag (15 Uhr) gegen den SC Idar-Oberstein endgültig eintüten. Und wird froh sein, wenn ein Haken an diese Saison gesetzt ist.

SV Gonsenheim: Schneider – Jindra, Dietze, Hangatta – Elhajj (90.+4 Kimmes), Coric, Neukirch, Neal (63. Vogel) – Henseler (63. Hofmann) – Walter (75. Ischdonat), Demir (46. Gündüz).