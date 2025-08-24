SV Gonsenheim überrollt hoch gehandelte Gäste

77. Spielminute, der SV Gonsenheim führt 3:0 (3:0) gegen das neu zusammengestellte Oberliga-Team des FC Emmelshausen-Karbach. Innenverteidiger Nokouri Hangatta stürmt nach vorne, trickst mehrere Gästespieler aus. Geblockter Schuss, Noah Dietze, Nebenmann im Abwehrzentrum, presst weit vorne dagegen, foult, sieht die Ampelkarte. Zu wild? Eher Ausdruck eines unbedingten Willens, mit dem der SVG die hoch gehandelten Rheinländer in die Schranken verwies.

Dieses Spiel war wie gemacht für die Formulierung „Schneid abkaufen“. Karbach hatte fußballerisch wertvoll begonnen, gute Chancen durch den im Zentrum frei gespielten Dylan Esmel sowie nach einem Standard. Und fing sich nach einem Pressschlag im Mittelfeld das Gonsenheimer 1:0, erzielt durch Cem Demir nach Doppelpass mit Robin Hofmann (17.). Erst der Kampf, dann die Kunst, so wollte es SVG-Chefcoach Luca Vanni sehen. „Denn das ist die Gonsenheimer DNA.“

Fortan dominierten die Ausweichplatzherren auf dem neuen Kunstrasen in Hechtsheim die Partie über Körperlichkeit, Disziplin und entschlossene Umschaltläufe in die Tiefe. Zwei Standards brachten Dietze in Position, der Gelb-Rot-Sünder in spe traf per Kopf (22.) und Fuß (45.+1) am kurzen Pfosten. Und entschied damit eine Partie, in der die Gäste zwischen der Doppelchance von Esmel und Enrico Rößler (23.) sowie Tim Puttkammers Pfosten-Kopfball (90.+6) nichts wirklich Zwingendes mehr aufs Tor brachten. Weil der SVG in Durchgang zwei im Block konzentriert und emsig verteidigte.

Verblüffend war, die oft die Mainzer in Umschaltangriffen vorne Mann gegen Mann standen. „Kompliment an die Mannschaft“, sagt Vanni, „ich bin immer der Erste, der intern schimpft, aber auch der Erste, der lobt. Das war vom ersten bis 16. Mann von der ersten bis zur 90. Minute genau das, was unser Spiel gebraucht hat.“