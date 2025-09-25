Wieder in der Spur: Die Oberliga-Fußballer des SV Gonsenheim halten zusammen. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

SV Gonsenheim trotzt den Umständen Warum Umbruch, Verletzungen und Platzsituation den Oberligisten derzeit nicht stoppen können

Mainz. Zehn Pflichtspiele, zehn Fußballplätze, so verlief bislang die Saison des SV Gonsenheim. Am Sonntag (15 Uhr) kehrt der Oberliga-Sechste gegen Schlusslicht FV Eppelborn erstmals auf einen bereits bespielten Untergrund zurück, auf der Bezirkssportanlage Hechtsheim.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Im Ausweichheimspiel gegen die TuS Koblenz stach zuletzt Noah Dietze ins Auge, als er bei Abstößen von Keeper Paul Simon aus der Dreierkette vorne in den Sturm gewechselt war. Die TuS, erläutert Trainer Luca Vanni, läuft gern Mann gegen Mann an. Das sollte entzerrt werden, zumal der große Verteidiger gut darin ist, weite und zweite Bälle abzugreifen. Gegneranalyse ist, findet Vanni, auf diesem Niveau unerlässlich. Federführend ist Co-Trainer Sven Liebisch, wobei im Wechsel Gegner besucht, Spiele geguckt und unter Kollegen Ratschläge eingeholt werden. Gau-Odernheim-Coach und Vanni-Kumpel Florian Diel beispielsweise wusste zu berichten, wie man es gegen Eppelborn eher nicht angehen sollte. Das 3:1 der Saarländer war deren bisher einziger Dreier.

Gegnervorbereitung ist das eine. „Aber es muss unsere DNA bleiben“, betont Vanni, „hoch verteidigen, aggressiv anlaufen, mutig rausspielen, schnell umschalten, Zweikampfaggressivität.“ Erstaunlich, wie das runderneuerte Team mit neuem Chefcoach und stark geschrumpfter Achse – Lukas Rodwald, Jan Vogel und Maurice Neukirch sollen im November wieder spielen – punktet und performt. „Kein Thema“ sagt Vanni zu alledem, zu Umbruch, Verletzten (nun fällt auch Benjamin Basic für sechs Wochen mit Patellasehnenproblemen aus) und Platzsituation. Immerhin, „Hechtsheim ist der Platz, auf dem wir uns bisher am meisten bewegt haben“. Nicht nur beim 3:0 gegen Karbach, sondern auch diese Woche zweimal im Training. „Das ist schon vertraute Umgebung.“ So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SV Gonsenheim Gonsenheim FV Eppelborn Eppelborn 15:00 PUSH