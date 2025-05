SV Gonsenheim: Traumtore zu Ddaous Abschied

Die letzte Pausen-Ansprache in Anouar Ddaous fünfjähriger Amtszeit beim SV Gonsenheim war die kürzeste. Tenor: „Ihr entscheidet, wie ihr euch aus dieser Saison verabschieden wollt. Jetzt liegt's bei euch.“ Heraus kam ein 4:2 (2:2)-Sieg beim FV Diefflen. Damit beendet der SVG die Oberliga auf Rang sechs. Nur dreimal war man in der Fußball-Neuzeit besser, zweimal unter Ddaou.

Die letzte Spiel-Analyse des Lehrers ist was für Mathematiker: „In der zweiten Halbzeit waren wir eine Klasse besser als der Gegner und zwei Klassen besser als in der ersten Halbzeit.“ Womöglich spielte die verkorkste Anreise eine Rolle, eine Kaskade an Verspätungen begann schon um Wiesbaden herum. „Aber dann war es eine fabelhafte zweite Halbzeit, Spannung, Zweikämpfe, Ordnung, Laufbereitschaft, alles war da.“