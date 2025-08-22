SV Gonsenheim trägt erstes Heimspiel auswärts aus

Die neue, wieder sehr junge Mannschaft müsse sich erst finden. „Ich habe ein gutes Gefühl. Wir haben gute Jungs zusammenbekommen, in den Spielen geht es in die richtige Richtung“, sagt der Defensiv-Allrounder. „Die Trainingsintensität und -qualität ist gut. Dass sich der Spielstil mit einem Trainerwechsel ändert, ist normal. Aber der Kern, das Spiel selbst machen zu wollen, dabei die Arbeit und Intensität nicht zu vergessen, bleibt.“

Sieg in Dudenhofen auch aus mentaler Sicht wichtig

Enorm wichtig für das Selbstvertrauen und als Bestätigung war der 3:1-Sieg in Dudenhofen. Keeper Joah Schneider meinte am Montag zu Vanni: „Coach, man merkt, du hast gute Laune.“ Die, sagt der 31-Jährige, versuche man natürlich immer zu versprühen. „Aber nach dem ersten Sieg fällt das natürlich leichter.“

Nun gehe es gegen „eine absolute Top-Mannschaft, die noch einmal mit Unterschiedsspielern verstärkt wurde“. Mit Ex-Schott-Spieler Linus Wimmer sowie den Alt-„Gunsenumern“ Ufuk Kömesögütlü, Jamal Willrich und Max Krapf gibt es ein Wiedersehen. „Sie sind der Favorit, aber wir haben auf jeden Fall den Anspruch zu gewinnen“, betont Vanni – wohl wissend, dass am Wildpark gegen Karbach selten Siege gelangen. Aber da wird ja auch nicht gespielt.