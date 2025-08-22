SV Gonsenheim trägt erstes Heimspiel auswärts aus

Mainz. Das erste Heimspiel steht an für die Oberliga-Fußballer des SV Gonsenheim, am Sonntag (15 Uhr) gegen den neu formierten FC Emmelshausen-Karbach. Wobei Heimspiel ein sehr relativer Begriff ist, denn es wird nach Hechtsheim ausgewichen. Gut möglich, dass der SVG erst am 5. Oktober gegen RW Koblenz am Wildpark ran darf.
Eigentlich sollte der neue Kunstrasen dort bis Anfang, Mitte August verlegt werden. Doch schon der Baustart, avisiert auf den 10. Juni, verschob sich um mehr als zwei Wochen. Seither türmen sich Verzögerungen auf. „Die Stadt verweist auf den Sportplatzbauer und der auf das Subunternehmen“, sagt Clubchef Frank Specht: „Die Stadt nehme ich aus der Verantwortung, sie hat ihre Vorgaben.“
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Specht hatte angeboten, selbst das Projektmanagement zu übernehmen, was die Stadt aber abgelehnt habe. So wie man den SVG-Vorsitzenden kennt, wäre unpünktlichen Firmen zumindest kräftig Druck gemacht worden. Die Arbeit, die stattdessen für die sportlich Verantwortlichen entstanden ist, mit Spielverlegungen und der Suche nach Trainingsstätten, ist jedenfalls noch weitaus anstrengender.
Aktuell ist die Fertigstellung am 12. September avisiert, mit anschließender Abnahme. Für das Spiel gegen Arminia Ludwigshafen (30.8.) wurde schon das Heimrecht getauscht. Knapp wird es, wenn Eisbachtal kommt (14.9.). Gegen TuS Koblenz (20.9.) geht es aus Sicherheitsgründen auf die BSA Mombach. Und dann ist auch schon Oktober.
Trainer und Spieler suchen keine Ausreden, auch wenn auf stetig wechselnden Plätzen trainiert wird. Für Spielersatz und Regeneration (Montag) sowie Athletik und Turnierform (Dienstag) reichte das Kleinfeld daheim, Mannschaftstaktik (Donnerstag) und Abschlusstraining (Freitag) waren auf die BSA Hechtsheim disponiert. „Es ist trotzdem wie ein Heimspiel – da haben wir schon so viele Einheiten absolviert“, sagt Chefcoach Luca Vanni.
Neuer Trainer, Kaderumbruch, viele Verletzte, Auswärtsmarathon zum Start, Trainingsplatzrotation – „ideal ist das nicht“, sagt Co-Kapitän Lukas Rodwald, „aber wir nehmen es alle an und machen das Beste draus. Das ist ja auch etwas, woran man wachsen kann. Und nächstes Jahr haben wir ein paar Spiele mehr auf dem neuen Platz, das ist schön.“
Die neue, wieder sehr junge Mannschaft müsse sich erst finden. „Ich habe ein gutes Gefühl. Wir haben gute Jungs zusammenbekommen, in den Spielen geht es in die richtige Richtung“, sagt der Defensiv-Allrounder. „Die Trainingsintensität und -qualität ist gut. Dass sich der Spielstil mit einem Trainerwechsel ändert, ist normal. Aber der Kern, das Spiel selbst machen zu wollen, dabei die Arbeit und Intensität nicht zu vergessen, bleibt.“
Enorm wichtig für das Selbstvertrauen und als Bestätigung war der 3:1-Sieg in Dudenhofen. Keeper Joah Schneider meinte am Montag zu Vanni: „Coach, man merkt, du hast gute Laune.“ Die, sagt der 31-Jährige, versuche man natürlich immer zu versprühen. „Aber nach dem ersten Sieg fällt das natürlich leichter.“
Nun gehe es gegen „eine absolute Top-Mannschaft, die noch einmal mit Unterschiedsspielern verstärkt wurde“. Mit Ex-Schott-Spieler Linus Wimmer sowie den Alt-„Gunsenumern“ Ufuk Kömesögütlü, Jamal Willrich und Max Krapf gibt es ein Wiedersehen. „Sie sind der Favorit, aber wir haben auf jeden Fall den Anspruch zu gewinnen“, betont Vanni – wohl wissend, dass am Wildpark gegen Karbach selten Siege gelangen. Aber da wird ja auch nicht gespielt.