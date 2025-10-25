SV Gonsenheim: Tor-Fluch gebannt, Coup beim Spitzenreiter verpasst

Fünf gelernte Stürmer hatte SVG-Trainer Luca Vanni in die Startelf beordert, mit Yannik Ischdonat auf der Doppelsechs und Robin Hofmann auf der Schiene. Geschuldet war dies einem eklatanten Verletzungspech auf den defensiveren Positionen, wo ein Dutzend Spieler wegbrachen. Zuletzt erwischte es Enes Coric (Knieverletzung im Training) und Christian Jindra, dem erneut die schon mehrmals operierte Hüfte Schmerzen bereitet. Neben Benjamin Basic, der nach langer Zwangspause und einer Woche Training wieder im Kader war, saßen sechs A-Junioren und wieder Cotrainer Ferhat Gündüz auf der Bank.

Der SVG fing diese fast schon beispiellose Seuche mit viel Einsatzbereitschaft und Zweikampfschärfe auf. Und hätte das Spiel vor dem Seitenwechsel in seine Bahnen lenken können. Erst hatte David Vodi, nach über zwei Monaten zurück in der Startelf, halb Glück, halb Pech, als er von Mike Andreas angeschossen wurde und der Ball an den Pfosten prallte (3.). Dann leitete Ischdonat mit Balleroberung und Pass nach vorne links das 1:0 ein. Vodis flachen Querpass verwertete Elias Walter am zweiten Pfosten (38.). Genau 500 lange Pflichtspielminuten – plus Nachspielzeiten – musste der SVG auf diesen Moment warten.

SVG macht den Sack nicht zu

Der Bann schien gebrochen, es folgten Hundertprozentige. Doch Elias Walters Doppelchance (45.) und, wiederum im Konter, Vodis verhungernder Querpass auf Cem Demir (45.+1) brachten nicht das 2:0. Und der FKP? Bis auf einen Freistoß harmlos, nach 120 intensiven Pokalminuten plus – erfolgreichem – Elfmeterschießen am Mittwoch in Worms. „Wir müssen es vielleicht schon entscheiden in der ersten Halbzeit“, sagt Vanni, „und du darfst den Gegner in so einem Spiel nicht durch einen Standard rein holen.“

Doch das tat der SVG, Luca Eichhorn traf nach einem Freistoß im Nachsetzen (63.). Dennis Krob legte nach (65.), per Elfmeter, der laut Vanni keiner war. Nun erarbeitete sich der FKP das Chancenplus und konterte sich zum 3:1 (Marc Ehrhart/84.). „Die Jungs haben alles auf dem Platz gelassen“, lobt Vanni, „es wäre vermessen gewesen, hier Punkte zu erwarten. Wir wollten die beste Version von uns sein, und das haben wir geschafft. Der Doppelschlag bricht uns.“

SV Gonsenheim: Simon – Donges, Dietze, Hangatta – Elhajj (72. Brede), Haskaj, Ischdonat, Hofmann (80. Fleischer) – Demir (72. Basic) – Vodi (72. Watai), Walter (82. Gündüz).