SV Gonsenheim: Top-Talent Henseler nicht zu halten 17-Jähriger steht bei diversen NLZs auf dem Zettel +++ Zwei Neuzugänge stehen fest +++ Spieler-Tausch mit Basara Mainz? von Torben Schröder · Heute, 17:03 Uhr · 0 Leser

Titus Henseler wird wohl nur noch einmal am Wildpark im SVG-Trikot zu sehen sein. – Foto: Kristina Schäfer

Die einen nannten ihn „unseren Musiala“, die anderen „unseren Lennart Karl“. Doch die Zeit, in der sich Oberligist SV Gonsenheim an Toptalent Titus Henseler erfreuen kann, neigt sich einem schnellen Ende zu. Das Top-Talent wird nicht zu halten sein.

Der 17-Jährige hat eine Ausstiegsklausel für einen Wechsel in ein Nachwuchsleistungszentrum, und die stehen Schlange. Wohin die Reise aller Voraussicht nach gehen wird und warum die Augen beim SVG zugleich weinen und lachen, ist im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung zu lesen. Umbruch steht bevor

Unterdessen steht am Wildpark ein größerer Umbruch bevor. Die Neuzugänge Nummer vier und fünf sind Jens Mühlig (22), 1,95 Meter großer Linksfuß für die Innenverteidigung von der zweiten Mannschaft der Kickers Offenbach, wo er auch im NLZ tätig ist, und Karim Benali (18), Defensiv-Allrounder aus der 05- und Schott-Jugend. Nach AZ-Information ist auch Sechser Exaurce Papela (Basara) auf dem Sprung zum SVG - im Tausch mit SVG-Stürmer David Vodi. Einige weitere Zugänge werden folgen. Tom Luft und Elias Walter haben verlängert. Darüber hinaus wird eine ganze Reihe erst vorigen Sommer verpflichteter Spieler wieder gehen. Alle Namen sind im Plus-Artikel zu lesen.

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr SV Gonsenheim Gonsenheim SC 07 Idar-Oberstein Idar-Oberst. 15:00 live PUSH Zum letzten Heimspiel dieser kniffligen Saison geht es Pfingstmontag (15 Uhr) gegen den akut abstiegsgefährdeten SC Idar-Oberstein – zum Abschluss des 40. Pfingstturniers, das mit mehr als 80 U7- bis U13-Mannschaften neue Rekorde schreibt. Bei breitem kulinarischem Angebot und Rahmenprogramm wie beispielsweise einer Edelsteinsuche im Sandkasten lädt der SVG am Samstag und Sonntag auch zur ersten Mainzer Fußballolympiade. Jeder kann gegen Startgebühr mitmachen bei Torwandschießen, Schussgeschwindigkeitsmessung, Messi-Parcours und Ballhochhalten. Es gibt Gewinne in den verschiedenen Altersstufen.