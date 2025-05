SV Gonsenheim: Tag der Fußball-Arbeit

Der zweite Oberliga-Sieg in diesem Jahr ist geschafft, in einem Spiel passend zum Tag der (Fußball-)Arbeit. „Wir haben gesagt, dass man es uns heute einfach anmerken muss, dass wir unbedingt gewinnen wollen“, sagt Anour Ddaou, Trainer des SV Gonsenheim, nach dem 2:1 (1:1) bei Oberliga-Tabellennachbar FV Engers. „Dieser unbedingte Wille, das waren die paar Prozente in den 50:50-Situationen.“

Die viel beschriebenen letzten Prozentpunkte hatten nach der Winterpause manches Mal gefehlt, sodass der Vizemeister in einen Strudel geriet, in dem dann auch passable bis gute Leistungen nicht mehr zu Dreiern reichten. Der Urschrei, den Yannik Ischdonat nach seinem Siegtor ausstieß, sprach Bände. Der Stürmer hatte einen Freistoß von der Strafraumgrenze aus flach ins Torwarteck geschossen (49.).

Die ersten beiden Tore fingen quasi gleich an, mit einem Einwurf der Platzherren weit vorne rechts nämlich. Doch erst eroberte der SVG den Ball und konterte. Enis Coric trieb den Ball und legte dann raus zu Maurice Neukirch, der mit Übersicht ins lange Eck traf (23.). Auch ein neuerlicher Einwurf an derselben Stelle konnte zunächst verteidigt werden. „Doch dann gehen wir ins Dribbling, statt zu klären“, moniert Ddaou, „in einer Phase, wo man nicht das Gefühl hatte, dass Engers ein Tor macht, ist das maximal unglücklich so kurz vor der Pause.“ Sehr sehenswert war unterdessen der 25-Meter-Schuss in den Winkel, mit dem David Eberhardt die Aktion abschloss (44.).

Freies Wochenende zur Belohnung