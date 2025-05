SV Gonsenheim steht dem TSV Schott Mainz Spalier

Damit hatten sie nicht gerechnet. Plötzlich standen die Gäste des SV Gonsenheim dem TSV Schott Mainz beim Einlaufen Spalier. Die Platzherren hatten vorige Woche die Oberliga-Meisterschaft perfekt gemacht. „Ich habe meinen Spielern gesagt: Das gehört sich so, dass man nach solch einem verdienten Titel den gebührenden Respekt erweist“, sagt SVG-Trainer Anouar Ddaou. Der Haken: Nach Anpfiff hörten die Gonsenheimer nicht wirklich mit dem Spalier stehen auf und fingen sich eine 0:6 (0:3)-Klatsche ein.

„Absoluten Respekt“ zollt TSV-Trainer Samuel Horozovic dieser im Amateurfußball unüblichen Geste. „Deswegen haben wir nach dem Spiel auch auf die 'Derbysieger'-Gesänge verzichtet.“ Doppelpacker Jan Wiltink fand den Moment, in dem der Stadtrivale eine Gasse bildete, „etwas komisch vor einem Derby, aber auch eine schöne Anerkennung für unsere Leistung“. „Hut ab, eine tolle Aktion“, sagt Offensivspieler Johannes Gansmann. „Ich fand es super“, betont Kapitän Jost Mairose, „das mussten sie wirklich nicht tun. Sehr ehrenwert.“

Keine 60 Sekunden nach Anpfiff applaudierten dann die Schott-Fans ihren Spielern. Gansmann hatte auf Etienne Portmann gespielt, der für Wiltink quer legte. Der Schienenspieler legte in Minute 18 bereits das 3:0 nach, diesmal nach Lennart Thums Querpass. „Ich stand einfach nur richtig, das haben die Jungs gut vorbereitet“, sagt Wiltink, der bald ebenso angeschlagen ausgewechselt wurde wie Jacob Roden und später auch, mit Krampf, Thum. Horozovic ist optimistisch, dass alle drei im Pokalfinale kommenden Samstag gegen den FK Pirmasens einsatzbereit sein werden.

U19-Spieler jubeln nach ihrem Klassenerhalt mit

„Gonsenheim ist ersatzgeschwächt, wir sind top drauf“, ordnet Gansmann das diesmal ungleiche Stadtduell ein, „das war eine gute Einstimmung auf das Pokalfinale. Das Derby war nicht so brisant wie sonst, hat aber trotzdem Spaß gemacht.“ Als ungewohnt normal nahm Mairose die Prestige-Partie wahr. „Wir haben trotzdem nullkommanull weniger gemacht. Erstaunlich, wie wir noch mal einen Gang hochfahren können.“ Auf der Tribüne feierten die U19-Spieler des TSV mit, die zuvor in einem Herzschlag-Finale gegen Greuther Fürth (2:1) den Verbleib in der NLZ-Liga perfekt gemacht hatten. Zum doppelten Sieger-Foto kam dann auch noch die U15 nach deren Derby nebenan rüber.

„Obwohl nächste Woche das Pokalfinale ansteht, hat sich keiner geschont“, unterstreicht Horozovic, „das ist ein richtig gelungenes Wochenende.“ Von dieser Gefühlslage waren sie beim SVG weit entfernt. „Das ist ein unangenehmes Ergebnis, aber mit Abpfiff ist das Spiel vergessen“, betont Ddaou, wohl wissend, dass sein Team zu ausgedünnt und ausgelaugt ist, um der Über-Mannschaft dieser Saison Paroli zu bieten. „Wir haben 60 Minuten gut verteidigt. Mehr war heute nicht drin.“

TSV Schott Mainz: Schulz – Just, Ahlbach, Gans – Wiltink (25. Vodi), Mairose, S. Neal (65. Rimoldi) – Gansmann (65. Kukanda), Portmann – Roden (46. Itoi), Thum (75. Kern).

SV Gonsenheim: Simon – Babovic (75. Lapre), Karakaya, Rodwald, Hangatta, Tepedibi – Coric (80. A. Neal), Cucchiara (87. Kompaniiets), Neukirch, El Mahaoui – Matsumura (80. Centeno).